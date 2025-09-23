Νέα Υόρκη: Τεράστιο παράνομο δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών ικανό να παραλύσει τις τηλεπικοινωνίες αποκαλύφθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία

Ένα τεράστιο παράνομο δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών ικανό να παραλύσει πύργους κινητής τηλεφωνίας και να παρεμποδίσει τις κλήσεις στην Άμεση Δράση σε όλη τη Νέα Υόρκη αποκαλύφθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία — ακριβώς τη στιγμή που οι παγκόσμιοι ηγέτες ετοιμάζονταν να κατέβουν στο Μανχάταν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη (23/9).

Σύμφωνα με τους New York Times, οι ερευνητές ανακάλυψαν το πλήθος των συσκευών — συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 300 συστεγασμένων διακομιστών SIM και 100.000 καρτών SIM — σε πολλαπλές τοποθεσίες εντός 35 μιλίων από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί»

«Η πιθανότητα διαταραχής των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας που προκαλείται από αυτό το δίκτυο συσκευών δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί», δήλωσε ο Διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κάραν.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι συσκευές είχαν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών επιθέσεων — συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε δίκτυα με έως και 30 εκατομμύρια μηνύματα κειμένου το λεπτό — που θα μπορούσαν να έχουν «καταστροφικές» συνέπειες για την πόλη.

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

«Μπορεί να καταστρέψει πύργους κινητής τηλεφωνίας, οπότε δεν θα μπορούν πλέον οι άνθρωποι να επικοινωνούν, σωστά; … Δεν μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Και αν το συνδυάσετε αυτό με κάποιο άλλο γεγονός που σχετίζεται με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ξέρετε, χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας εκεί, θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για την πόλη», δήλωσε ο Ματ ΜακΚολ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το γραφείο της Μυστικής Υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη.

«Δεδομένου του χρόνου, της τοποθεσίας και της εγγύτητας και της πιθανότητας σημαντικών διαταραχών στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα της Νέας Υόρκης, κινηθήκαμε γρήγορα για να διαταράξουμε αυτό το δίκτυο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ήταν άμεσα σαφές πότε ακριβώς κατασχέθηκε η κρυφή μνήμη με τις κρυφές συσκευές.

Το κρυφό δίκτυο βρέθηκε στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας της Μυστικής Υπηρεσίας που ξεκίνησε την άνοιξη μετά από απειλές που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες και στόχευαν ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Σειρές διακομιστών και ράφια γεμάτα με κάρτες SIM

Όταν οι πράκτορες τελικά έκαναν έφοδο στις τοποθεσίες, αποκάλυψαν σειρές διακομιστών και ράφια γεμάτα με κάρτες SIM – συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 που είχαν ήδη ενεργοποιηθεί, καθώς και ενός μεγάλου αριθμού που περίμενε ακόμη να αναπτυχθεί, δήλωσε ο ΜακΚολ.

Ο ΜακΚολ προειδοποίησε για το χάος που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει το δίκτυο αν είχε παραμείνει άθικτο — συγκρίνοντας τον πιθανό αντίκτυπο με τις διακοπές λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας που ακολούθησαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν τα δίκτυα κατέρρευσαν υπό την πίεση.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχουν αποκαλύψει άμεσο σχέδιο για τη διατάραξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά σημείωσαν ότι δεν υπήρχε συνεχιζόμενη απειλή για το Μεγάλο Μήλο.

Οι ερευνητές της Μυστικής Υπηρεσίας εξακολουθούν να διερευνούν ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά πιστεύουν ότι δράστες από ορισμένες χώρες χρησιμοποίησαν το σύστημα για να στείλουν κρυπτογραφημένα μηνύματα σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, καρτέλ και τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η εγκληματολογική ανάλυση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, δήλωσε ο ΜακΚολ.

«Πρέπει να κάνουμε εγκληματολογία σε 100.000 κινητά τηλέφωνα, ουσιαστικά σε όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις, σε όλα τα μηνύματα κειμένου, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τις επικοινωνίες, να δούμε πού καταλήγουν αυτοί οι αριθμοί», είπε.