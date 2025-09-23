Κακοκαιρία Daniel: Σημειώσεις μέσα στις λάσπες από μία κάτοικο της Μαραθέας – «Έπαψα να κοιτάω το μισογκρεμισμένο σπίτι μου» – Δείτε φωτογραφίες

Ήταν οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 2023, όταν η κακοκαιρία «Daniel» έπνιξε τη Θεσσαλία, βυθίζοντας ολόκληρα χωριά στις λάσπες. Δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, χιλιάδες ζώα πνίγηκαν, υποδομές και περιουσίες καταστράφηκαν. Δύο χρόνια μετά, στη Μαραθέα Καρδίτσας, τα σημάδια παραμένουν – όχι μόνο στα σπίτια και στους δρόμους, αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων. Η κα Δήμητρα Παππά, συνταξιούχος νηπιαγωγός, έζησε εκείνες τις ημέρες εγκλωβισμένη σε μία ταράτσα ενός σπιτιού, σε μία γειτονιά που ήταν αποκομμένη από το υπόλοιπο χωριό. Για να αντέξει, άρχισε να κρατά ημερολόγιο. «Έγραφα για να μου φύγει λίγο το άγχος, όσο οι άλλοι κοιμόντουσαν μες στο απόλυτο σκοτάδι», θυμάται. Σημείωνε τις σκέψεις της πάνω σε πρόχειρα χαρτιά, που σώθηκαν από τις λάσπες, στην ανάγκη της να μην χαθεί το νόημα, αλλά και να μην ξεχάσει τα όσα έζησε μαζί με τους συγχωριανούς της, μέσα σε εικόνες απόλυτης απελπισίας.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Ο κατάλογος των μικρών και μεγάλων χωριών της Θεσσαλίας που πλημμύρισαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν στις 4 Σεπτεμβρίου είναι ατελείωτος. Ανάμεσά τους, είναι και η Μαραθέα Καρδίτσας, που προσπαθεί ακόμη να «σταθεί» στα «πόδια» της. Η κα Παππά, από τότε, που αποτύπωσε όλες τις τραγικές στιγμές που έζησε στο προσωπικό της ημερολόγιο, μέχρι και σήμερα, μέσω αναρτήσεων στα social media, γράφει σχεδόν κάθε μέρα. Για όσα έγιναν, για όσα χάθηκαν, αλλά και για όσα ξαναχτίστηκαν.

«Έγραφα για να μην ξεχάσω»

«Από τις πρώτες ημέρες αυτής της καταστροφικής πλημμύρας, που είχαμε ανέβει πάνω στην ταράτσα, είχα την ανάγκη να γράψω κάτι εκείνη την στιγμή, για να μου φύγει λίγο το άγχος, όσο οι υπόλοιποι κοιμόντουσαν μες το απόλυτο σκοτάδι. Εγώ έγραφα για να μην τα ξεχάσω, για να μείνουν. Σημείωνα οτιδήποτε μου ερχόταν στο μυαλό. Όταν μας απεγκλώβισαν, έπειτα από τέσσερις ημέρες, μας πήγαν σε ένα ξενοδοχείο όπου έμεινα για 2 μήνες. Και τότε, συνέχισα να γράφω κάθε βράδυ για να αποφορτιστώ, κι από τότε μου έχει γίνει συνήθεια να γράφω οτιδήποτε έχει σημασία για το χωριό μας» αναφέρει η κα Παππά στο enikos.gr.

Δύο χρόνια αργότερα, όπως λέει, μερικές φορές διαβάζει το ημερολόγιό της και όσα είχε γράψει, που αποτύπωναν τα όσα συνέβαιναν εκείνες τις τραγικές ημέρες, όπως τις χαρακτηρίζει. «Ακόμη και όταν επιστρέψαμε στο χωριό, συνέχισαν να είναι τραγικές. Εκτός από την μυρωδιά, που δεν αντεχόταν, υπήρχαν πάρα πολλές μύγες. Έχω μία φωτογραφία από ένα φλιτζάνι του καφέ, το οποίο είναι άδειο, αλλά κατάμαυρο από μύγες».

Διαβάζοντας για τον Σεπτέμβρη του 2023, κάποιες φορές απελπίζεται. «Το σπίτι μου το είχε φτιάξει ο πατέρας μου, και εγώ αργότερα το ανακαίνισα. Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το σπίτι, εδώ μεγάλωσα, εδώ έζησα, και εδώ ξαναγύρισα. Αλλά τώρα, το μισό είναι γκρεμισμένο και δεν μπορώ να μείνω», αναφέρει, και όσο συνεχίζει να μιλά, η φωνή της “χαμηλώνει”, χωρίς όμως να λυγίζει.

«17 Σεπτεμβρίου 2023 – Αντικρίζοντας το μισοκατεστραμμένο σπίτι στο χωριό μου»

«Σκέψεις και συναισθήματα.

Μου φαίνεται εμείς οι Καραγκούνηδες του Θεσσαλικού κάμπου, εκτός από φιλόξενοι, είμαστε και πολύ δυνατοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά το δικό μου τρόπο αντιμετώπισης αυτών που αντίκρισα χθες, πηγαίνοντας στο σπίτι μου στο χωριό.

Εκτός από το απόλυτο εξωτερικό χάος και το νερό μέχρι το γόνατο, που υπάρχει ακόμη, βρήκα ένα σπίτι “διαμπερέσταστο” χωρίς δύο εξωτερικούς τοίχους. Οι υπόλοιποι ήταν ακόμη όρθιοι με μεγάλες ρωγμές όμως… Μέσα δεν μπήκα, και γιατί επικράτησε η λογική, μην πέσει η σκεπή πάνω στο κεφάλι μου, αλλά και επειδή δεν πολυχρειαζόταν μιας και το μέσα του ενός τουλάχιστον δωματίου ήταν τελείως ανοιχτό μπροστά μου.

Εκεί που θα περίμεναν όλοι να με δουν να στενοχωριέμαι, να κλαίω ίσως, ακόμη κι εγώ το περίμενα αυτό, ξαφνιάστηκαν με την αισιοδοξία και το χιούμορ που αντιμετώπισα την όλη κατάσταση. Έπεσαν δύο τοίχοι, ράγισαν οι υπόλοιποι. Άστους να πέσουν… Άνθρωποι δεν υπήρχαν μέσα να σκοτωθούν, αυτό ήταν το βασικότερο… Τώρα που δε θα έχουμε, πού την κεφαλήν κλίναι, τι μέλλει γενέσθαι; Ένας περίεργος μηχανισμός σκέψης λειτούργησε μέσα μου…

Σκέπη μας θα είναι το πυκνό φύλλωμα των πολλών δέντρων της αυλής τη μέρα και ο έναστρος ουρανός τη νύχτα. Να θυμηθούμε και τον παλιό καλό καιρό, που τα καλοκαίρια κοιμόμασταν όλοι μαζί κάτω από τις κουρουμπλιές (κορομηλιές), πάνω στις ψάθες.

(…) Περίεργος τρόπος σκέψης, θα μου πείτε… Περίεργος μηχανισμός άμυνας του οργανισμού για να διαχειριστεί δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις, σκέφτομαι εγώ…

Το μόνο που με ενδιέφερε, όταν έφτανα στο σπίτι μου στο χωριό, ήταν να μη χαθούν όλα όσα ήταν στην αυλή, αυτά που τραβάνε όλα τα παιδάκια του χωριού να έρχονται να παίζουν μαζί με τα δικά μας ή και μόνα τους πολλές φορές… Τα ντουβάρια δε με νοιάζει να τα χάσω, τις χαρούμενες παιδικές φωνές όμως δε θέλω να τις χάσω.

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

Αν ο “Ντάνιελ” (άκου Ντάνιελ;) δε χτυπούσε τόσο σκληρά τη Θεσσαλία, θα ήταν για μας μια μέρα χαράς, μια μέρα γεμάτη με ήχους από θεσσαλικά τραγούδια, χορούς και άλλα δρώμενα, που θα τα χόρευαν στο Προάστιο χορευτές απ’ όλη τη Θεσσαλία ντυμένοι με τις παραδοσιακές καραγκούνικες φορεσιές. Μια τέτοια φορεσιά είχα έτοιμη κι εγώ… Θα ήταν το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων του τριήμερου Συνεδρίου της Αμφικτυονίας των Θεσσαλών Καραγκούνηδων, στο οποίο θα συμμετείχαμε κι εμείς με θέμα εισήγησης, τραγική ειρωνεία.