ΝΑΤΟ: Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΑΤΟ
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές, επισημαίνει με δήλωσή του το ΝΑΤΟ, σχετικά με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του από ρωσικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες.

“Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν», αναφέρει το ΝΑΤΟ στη δήλωσή του.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, βάσει του ‘Αρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, μετά την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στις 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για της 19ης Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για πάνω από δέκα λεπτά. Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν και να τα συνοδεύσουν από τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Το ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι «αυτή η εισβολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου μιας ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς». Τονίζει, επίσης, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε βάσει του ‘Αρθρου 4. Στις 10 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σε απάντηση στην μεγάλης κλίμακας παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετοί άλλοι Σύμμαχοι – συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας – έχουν βιώσει πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία. «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας σε όλους τους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί».

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι η απάντηση του στις απερίσκεπτες ενέργειές της θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχυθεί η στάση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά. «Θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας», αναφέρει η δήλωση.

Επιπλέον, το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: «Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο ‘Αρθρο 5 είναι ακλόνητη.»

Τέλος, επισημαίνεται ότι «οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας».

Πηγή: ΑΠΕ

ENIKOS NETWORK

