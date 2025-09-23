Ολυμπιακός: Παρουσίασε τις επίσημες εμφανίσεις για τη σεζόν 2025-2026 – Δείτε βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, μπάσκετ, φανέλες

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τις επίσημες εμφανίσεις που θα φορούν οι παίκτες της ομάδας σε Eλλάδα και Euroleague, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, μαζί με τους σούπερ-σταρ της ομάδας, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, φόρεσαν τις εντυπωσιακές φανέλες της νέας σεζόν και τις παρουσίασαν στο κοινό. Πέρα από την κλασική ερυθρόλευκη εμφάνιση, υπάρχει μια λευκή και μια μαύρη.

«Μην παραιτείσαι ποτέ» λέει ο Κώστας Παπανικολάου στο βίντεο που αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube.

10:26 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

