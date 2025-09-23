Κορυδαλλός: Αγκάλιαζαν ηλικιωμένους για να κλέβουν τις αλυσίδες από τον λαιμό τους

Τέλος στη δράση δύο μελών κυκλώματος που έβαζαν στο στόχαστρό τους ανυποψίαστους ηλικιωμένους, τους οποίους αγκάλιαζαν για να κλέψουν τις χρυσές αλυσίδες που φορούσαν στον λαιμό τους, έβαλαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Η 37χρονη και ο 48χρονος συνελήφθησαν το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλλό και κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό. Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση, η 37χρονη δεν δίστασε να ασκήσει βία σε βάρος ενός ηλικιωμένου, προκειμένου να αφαιρέσει την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών και ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι από ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, για την 37χρονη διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή της, για τα αδικήματα της κλοπής και της ληστείας.

Ως προς τον τρόπο δράσης, η 37χρονη κινούμενη με υπηρεσιακό όχημα από κοινού με τον 48χρονο, εντόπιζε τα θύματά της, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα και αφού τα προσέγγιζε, προσποιούμενη φιλικό σε αυτά πρόσωπο και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσε από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες λαιμού.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση προκειμένου να αφαιρέσει αλυσίδα από ηλικιωμένο, η 37χρονη δε δίστασε να του ασκήσει σωματική βία.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν -2- περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και τις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των οικιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.