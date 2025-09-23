Σακελλαρίδης: Ένιωσα έναν πόνο, μία ενόχληση – Κρίσιμο που μου είπε η Ράνια «πήγαινε στον γιατρό»

Για την περιπέτεια που είχε πρόσφατα με την υγεία του μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως ήταν καθοριστική η παρέμβαση της συζύγου του, Ράνιας Τζίμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (10/9), ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο νοσοκομείο με εικόνα στηθάγχης και υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι είχε μία στένωση στα στεφανιαία αγγεία και τοποθετήθηκε στεντ επιτυχώς.

«Είχα μια μικρή περιπέτεια υγείας που πήρε δημοσιότητα. Κι έχει ένα νόημα γιατί πολλοί άνθρωποι της ηλικίας μας μπήκαν σε διαδικασία να μπαίνει σε διαδικασία να ψάχνεται. Είναι μια φάση που συνειδητοποιείς ότι χτυπάνε καμπανάκια και πρέπει να τα ακούς. Εγώ είχα μια κατάχρηση, το τσιγάρο. Εδώ και 10 ημέρες δεν καπνίζω. Αν τρομάξεις, λογικό είναι. Να με τσεκάρεις σε έναν χρόνο ότι θα συνεχίσω να μην καπνίζω, οι πρώτες ημέρες είναι εύκολο να το κάνεις» ανέφερε αρχικά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Νομίζω ότι δεν θα ξανακαπνίσω. Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι λίγο άθικτος από διάφορες κακουχίες και τέτοια ζητήματα και δεν περνάει από το μυαλό σου. Λες “έχω καιρό”, “είμαι νέος και προσέχω”, αλλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έχει σημασία να κάνουμε τις εξετάσεις και να ακούμε τον οργανισμό μας» συμπλήρωσε.

«Ένιωσα έναν πόνο, όχι κάτι ακραίο που θα πεις παίρνω το 166, πέφτω κάτω. Ένιωσα μία ενόχληση. Δεν ήταν κάτι γνώριμο αλλά θα μπορούσε να πεις ότι ήταν νευρόπονος ή κάτι μυϊκό. Θα μπορούσα να το πω αν ήθελα να το αποφύγω. Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια, και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις τον γιατρό ότι πονάς. Εγώ το άκουσα το καμπανάκι. Θα μπορούσα να μην είχα πάει. Το συζήτησα και με τη Ράνια, ήταν κρίσιμο που μου το είπε “πήγαινε”. Μου πέρασε η σκέψη “τι να μπλέκω, τίποτα δεν θα είναι”» εξομολογήθηκε.

«Δεν είσαι όμως άτρωτος για πάντα, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα» κατέληξε.