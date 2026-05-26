Παρουσίαση βιβλίου Αρβανιτόπουλου – Φίλη: Παρουσία Σαμαρά η ομιλία του Κώστα Καραμανλή – Ποιοι δίνουν το παρών στην εκδήλωση

Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η νέα παγκόσμια τάξη-Το δίκαιο της ισχύος» από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Ομιλητής είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ενώ παρών είναι και ο Αντώνης Σαμαράς.

Στην εκδήλωση βρίσκονται επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Χρήστος Σταϊκούρας, Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Σκρέκας, Χαράλαμπος Αθανασίου και Γιώργος Βλάχος.

Θερμή ήταν η χειραψία ανάμεσα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ενώ τα πηγαδάκια πριν από την εκδήλωση, έδιναν και έπαιρναν.

