Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον αυτισμό

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

