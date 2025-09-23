Κρεμλίνο: Η Μόσχα δεν έχει αναμειχθεί στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη – «Κάθε φορά ακούμε αβάσιμες κατηγορίες»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Η Μόσχα δεν έχει αναμειχθεί στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη – «Κάθε φορά ακούμε αβάσιμες κατηγορίες»
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι δεν είναι αναμιγμένη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες, Δευτέρα, για τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Οι δανικές αρχές κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι, αν η πυρηνική συμφωνία New Start αφεθεί να εκπνεύσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια.

Στη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η Ρωσία θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία δεν διευκρίνισε, αν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν να παραταθεί για ένα χρόνο η ισχύς της συνθήκης, όπως πρότεινε χθες, Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους – Δεν συνδέεται με αυτισμό

Συμπληρώματα διατροφής: Σε πόσο καιρό αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα;

Έρευνα για τα προγράμματα χρηματοδότησης των τραπεζών: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις επενδύσεις στην ενέργεια

Ξεκινά η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης – Οι 7 στάσεις που θα περιλαμβάνει το νέο δίκτυο

Google Maps: Αυτός είναι ο λόγος που καταργήθηκε το Driving Mode

Τεστ προσωπικότητας: H μαϊμού που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ανοιχτοί σε νέες φιλίες
περισσότερα
15:22 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΕ: Βάζει «φρένο» στα φθηνά δέματα από Shein και Temu – Τα νέα μέτρα της Κομισιόν, τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να βάλει «φρένο» στα φθηνά δέματα που κατακλύζουν την αγορ...
15:01 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές – Συγκλονιστικό βίντεο διάσωσης εγκλωβισμένων κατοίκων

Συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας στην Ιταλία, το οποίο χθες, Δευτέρα, προκάλεσε μεγάλα π...
14:41 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΝΑΤΟ: Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές, επιση...
14:17 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τεράστιος όγκος αφαιρέθηκε από τον αυχένα 65χρονου – Τον «κουβαλούσε» 16 χρόνια και τον καταπολεμούσε με… αλοιφές

Ένας 65χρονος άνδρας από την πόλη Κίροφ της Ρωσίας υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος