Μακρόν: Έπεσε σε αστυνομικό μπλόκο στη Νέα Υόρκη εξαιτίας του Τραμπ – «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο», του είπε στο τηλέφωνο

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν χθες το βράδυ μετά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, κατά την οποία ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Την ώρα που περπατούσε στον δρόμο έπεσε σε αστυνομικό μπλόκο καθώς εκείνη την στιγμή περνούσε από το σημείο η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου. Ένας αστυνομικός ακούγεται σε βίντεο της γαλλικής ιστοσελίδας Brut να εξηγεί με χαμόγελο στον Μακρόν ότι δεν μπορεί να του επιτρέψει να περάσει. «Με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε αλλά τα πάντα είναι κλειστά αυτή την στιγμή», του είπε ο αστυνομικός.

Ο Γάλλος πρόεδρος φάνηκε να μην χάνει το χιούμορ του και αποφάσισε να τηλεφωνήσει στον Ντόναλντ Τραμπ για να τον ενημερώσει για το πρόβλημα που προκαλεί στους δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης. «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο τώρα επειδή τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα για εσένα», ακούγεται να λέει ο Μακρόν στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ.

@brutofficielQuand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York.♬ son original – Brut.

Αμέσως μετά φαίνεται να χαμογελάει προφανώς ακούγοντας την απάντηση του Αμερικανού προέδρου. Έπειτα από μερικά λεπτά ο δρόμος άνοιξε και ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε για τον προορισμό του. Μάλιστα συνάντησε και ένα ζευγάρι το οποίο ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί του και ο Μακρόν το δέχτηκε με χαμόγελο.

@brutofficielEmmanuel Macron dans les rues de New-York.♬ son original – Brut.

