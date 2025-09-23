Γυναίκα που έχασε 50 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που έμαθα κατά την απώλεια βάρους»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 50 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που έμαθα κατά την απώλεια βάρους»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους είναι ένα ταξίδι που απαιτεί αφοσίωση και υπομονή. Μια γυναίκα μοιράζεται τις 10 συμβουλές που την βοήθησαν να χάσει 50 κιλά και να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση. Εστιάζοντας στη συνέπεια και την ψυχολογική προετοιμασία, αποδεικνύει ότι η επιτυχία κρύβεται σε μικρές καθημερινές συνήθειες.

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 7 πράγματα που δεν θα ξαναέκανα ποτέ για την απώλεια βάρους»

Γυναίκα που έχασε 50 κιλά αποκαλύπτει 10 μυστικά της για την απώλεια βάρους

Η Dr. Shikha Singh, κλινική διατροφολόγος, αποκαλύπτει τα πιο σημαντικά πράγματα που έμαθε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της, προσφέροντας έναν χρήσιμο οδηγό για όσους αγωνίζονται να πετύχουν τους στόχους τους στην απώλεια βάρους. Με βάση την προσωπική της εμπειρία, δίνει τις εξής συμβουλές:

  • Οι διακυμάνσεις του βάρους είναι φυσιολογικές: Μην απογοητεύεστε αν η ζυγαριά δείξει αύξηση, ακόμα κι αν ακολουθείτε πιστά τη δίαιτά σας. Είναι μέρος της διαδικασίας.
  • Τα “οροπέδια” απώλειας βάρους συμβαίνουν: Κάποια στιγμή, το βάρος σας μπορεί να παραμείνει σταθερό. Συνεχίστε με μικρές προσαρμογές και μη σταματάτε την προσπάθειά σας.
  • Το κίνητρο δεν είναι πάντα σταθερό: Δεν θα νιώθετε γεμάτοι ενέργεια κάθε μέρα. Η πειθαρχία είναι αυτή που θα σας κρατήσει στον σωστό δρόμο.
  • Η βραδινή πείνα δεν σημαίνει αποτυχία: Είναι φυσιολογικό να νιώσετε πείνα το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σας προσαρμόζεται.
  • Αγνοήστε τις αρνητικές κριτικές: Κάποιοι ίσως δεν κατανοούν τον αγώνα σας. Εστιάστε στον εαυτό σας και αγνοήστε τα σχόλια.
  • Οι έντονες λιγούρες είναι ψυχολογικές: Όταν νιώθετε έντονη επιθυμία για φαγητό, θυμηθείτε ότι είναι μια παρόρμηση του μυαλού και όχι πραγματική πείνα. Εσείς έχετε τον έλεγχο.
  • Απολαύστε τις κοινωνικές συγκεντρώσεις με μέτρο: Στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, κάντε υγιεινές επιλογές και επιστρέψτε στο πρόγραμμά σας την επόμενη μέρα.
  • Οι αλλαγές διάθεσης είναι φυσιολογικές: Η απώλεια βάρους μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση. Μην ανησυχείτε, είναι μέρος της διαδικασίας. Η πρόοδος συνεχίζεται.
  • Προχωρήστε με τον δικό σας ρυθμό: Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι πιο αργή για εσάς από ό,τι για άλλους. Τα μικρά, σταθερά βήματα είναι πιο αποτελεσματικά.
  • Η συνέπεια υπερνικά την ταχύτητα: Η αφοσίωση στον στόχο σας είναι το “κλειδί”. Μείνετε πιστοί στο πρόγραμμά σας και η επιτυχία θα έρθει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τέλος στα γυαλιά πρεσβυωπίας; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν σταγόνες που «καθαρίζουν» την όραση – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην νέα ψηφιακή εποχή το ΚΑΤ – Διαθέσιμα ραντεβού μέσω MyHealth App

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Πιερρακάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026 – Τι είπε για τον ΦΠΑ

Τα τριτελλουρίδια των σπάνιων γαιών αποκαλύπτουν μια κρυφή σιδηροαξονική τάξη ηλεκτρονικής προέλευσης

Η Samsung επιβεβαιώνει επιλογή αναβάθμισης Galaxy – Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα
περισσότερα
12:10 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Απώλεια βάρους: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 18 κιλά και κατάφερε να αναστρέψει τον προδιαβήτη – «Έτσι βελτίωσα την υγεία μου χωρίς φάρμακα»

Μια γυναίκα κατάφερε να χάσει βάρος και να αναστρέψει τον προδιαβήτη, χωρίς τη λήψη φαρμάκων. ...
12:01 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 7 πράγματα που δεν θα ξαναέκανα ποτέ για την απώλεια βάρους»

Η απώλεια βάρους δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, απογοητε...
12:10 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατρός που έχασε 30 κιλά σε ένα χρόνο μοιράζεται 5 συμβουλές διατροφής για την απώλεια βάρους – «Φάτε το δείπνο σας νωρίς»

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι ένας δύσκολος αγώνας. Ένας γιατρός που έχασε 30 κιλά ...
12:05 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα 87 ετών έχασε 83 κιλά σε ένα χρόνο με γιόγκα – Κάποτε ήταν υπέρβαρη, τώρα εκτελεί σύνθετες ασκήσεις χωρίς κόπο

Η απώλεια βάρους είναι ένα ταξίδι που απαιτεί αφοσίωση, υπομονή και συνέπεια. Η Shakuntala Dev...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος