Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 7 πράγματα που δεν θα ξαναέκανα ποτέ για την απώλεια βάρους»

Η απώλεια βάρους δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, απογοητεύσεις, αλλά και πολύτιμα μαθήματα. Μία γυναίκα που κατάφερε να χάσει πάνω από 70 κιλά, μοιράζεται την προσωπική της εμπειρία και αποκαλύπτει τα 7 λάθη που δεν θα επαναλάμβανε ποτέ στην προσπάθεια να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση.

Η απώλεια βάρους είναι μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, αυστηρές δίαιτες και ανθυγιεινές συνήθειες. Η Kate Daniel, η οποία έχασε πάνω από 70 κιλά, μοιράζεται στον λογαριασμό της στο Instagram τα λάθη που δεν θα επαναλάβει ποτέ. Οι συμβουλές της αποτελούν πηγή έμπνευσης για όποιον θέλει να χάσει βάρος με ασφάλεια.

Η Kate μιλάει ανοιχτά για τον αγώνα της με την απώλεια βάρους. «Πέρασα χρόνια κολλημένη σε έναν φαύλο κύκλο, ξεκινώντας μια νέα δίαιτα κάθε Δευτέρα και πείθοντας τον εαυτό μου ότι αυτή τη φορά θα ήταν διαφορετική, μόνο και μόνο για να καταλήξω ακριβώς εκεί όπου ξεκίνησα. Δοκίμασα τα πάντα, κάθε δίαιτα καταγράφοντας κάθε θερμίδα, τιμωρώντας τον εαυτό μου με προπονήσεις και τίποτα από αυτά δεν λειτούργησε μακροπρόθεσμα», λέει η ίδια.

Η αλλαγή ήρθε όταν συνειδητοποίησε ότι το ζήτημα δεν ήταν απλώς να τρώει λιγότερο, αλλά να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο σκέψης της για το φαγητό, την κίνηση και το σώμα της.

7 αλλαγές που βοήθησαν την Kate να χάσει βάρος

Τέλος στη νοοτροπία «ξεκινάω από τη Δευτέρα»

«Ένα μόνο γεύμα δεν καταστρέφει την πρόοδο. Κάθε επιλογή είναι μια ευκαιρία να προχωρήσεις μπροστά. Το να αφήνεις πίσω τη σκέψη του “όλα ή τίποτα” αλλάζει τα πάντα».

Τρώει για να τροφοδοτήσει το σώμα της, όχι για να το στερήσει

«Μετά τη βαριατρική επέμβαση, έπρεπε να δίνω στο σώμα μου αυτό που χρειάζεται. Τέλος οι αυστηροί κανόνες, μόνο φαγητό που με κάνει να νιώθω καλά».

Κινείται για ενδυνάμωση, όχι για τιμωρία

«Η κίνηση έγινε κάτι που θέλω να κάνω, όχι κάτι που είμαι αναγκασμένη. Με βοηθάει να νιώθω δυνατή και γεμάτη ενέργεια, όχι απλώς να καίω θερμίδες».

Απελευθερώθηκε από τη ζυγαριά

«Ο αριθμός δεν με καθορίζει. Μετράω την πρόοδο μέσω της ενέργειας, της αυτοπεποίθησης και του πώς νιώθω με το σώμα μου, όχι μέσω ενός αριθμού που ανεβοκατεβαίνει».

Εμπιστεύεται τα σημάδια πείνας και κορεσμού

«Σταμάτησα να αγνοώ το σώμα μου. Δεν τρώω πλέον επειδή είναι η “κατάλληλη ώρα” ούτε σταματάω επειδή το λέει μια εφαρμογή. Εμπιστεύομαι τα σήματα που στέλνει το σώμα μου».

Αναλαμβάνει δράση, παρά τις υπερβολικές σκέψεις

«Παλιά περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Τώρα, ενεργώ ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι οργανωμένα. Η πρόοδος είναι πάντα καλύτερη από την τελειότητα».

Αγκαλιάζει τη δια βίου μάθηση

«Η απώλεια βάρους δεν είναι ο τερματισμός της προσπάθειας. Το σώμα, το μυαλό και οι ανάγκες μου εξελίσσονται συνεχώς. Η επιτυχία σημαίνει να παραμένω ενεργή, να μαθαίνω και να εξελίσσομαι».