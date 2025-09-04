Γυναίκα που έχασε 25 κιλά μοιράζεται τα «5 ροφήματα που βοηθούν στην απώλεια βάρους και την ενίσχυση του μεταβολισμού»

Μια γυναίκα που κατάφερε να χάσει 25 κιλά, μοιράστηκε τα 5 απλά ροφήματα. που μπορείτε να πιείτε το βράδυ. για να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας και να επιταχύνετε την απώλεια βάρους. Η ίδια ισχυρίστηκε πως αυτά τα αφεψήματα την βοήθησαν να πετύχει τον στόχο της σε μόλις 4 μήνες.

Τα 5 βραδινά ροφήματα που βοηθούν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με προπονήτρια

Η Amaka, fitness trainer, μοιράζεται συχνά, μέσα από τη σελίδα της στο Instagram Shred With Amaka, λεπτομέρειες από την επιτυχημένη προσπάθειά της με στόχο την απώλεια βάρους, καθώς και το πρόγραμμα διατροφής και άσκησης που την βοήθησε να χάσει 25 κιλά σε μόλις 4 μήνες.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, η γυναίκα μοιράστηκε μια λίστα με «5 απλά βραδινά ροφήματα που θα σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος γρήγορα και να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας», τα οποία είναι:

Χλιαρό νερό με λεμόνι

Τσάι κανέλας

Τσάι τζίντζερ

Ρόφημα με ξύδι μηλίτη

Τσάι χαμομηλιού

Χλιαρό νερό με λεμόνι

«Το ζεστό νερό με λεμόνι βοηθά στην πέψη και μειώνει το φούσκωμα, έτσι ξυπνάτε νιώθοντας πιο ανάλαφροι. Ετοιμάστε ένα 1 φλιτζάνι ζεστό νερό με στυμμένο χυμό από ½ μεσαίου μεγέθους λεμόνι. Πιείτε το 20-30 λεπτά πριν τον ύπνο», είπε η Amaka.

Τσάι κανέλας

«Η κανέλα εξισορροπεί το σάκχαρο στο αίμα σας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχετε λιγούρες τα μεσάνυχτα. Ενισχύει επίσης την καύση λίπους ενώ κοιμάστε. Βράστε 1 φλιτζάνι νερό μαζί με 1 κουταλιά της σούπας κανέλα σε σκόνη ή 1 ξυλάκι για 5 λεπτά. Πιείτε το ζεστό 20-30 λεπτά πριν τον ύπνο», ανέφερε η γυναίκα.

Τσάι τζίντζερ

«Το τζίντζερ ηρεμεί το στομάχι σας, καίει λίπος και σας βοηθά ακόμη και να κοιμάστε καλά. Βράστε 1 φλιτζάνι νερό, προσθέστε ένα δάχτυλο τζίντζερ, κομμένο σε φέτες ή δύο κουταλιές της σούπας φρέσκο ​​τζίντζερ, τριμμένο, λιωμένο ή σε σκόνη σε λεπτές φέτες τζίντζερ και ένα φακελάκι τσαγιού καθαρό πράσινο τσάι. Βράστε για 10 λεπτά. Σουρώστε και πιείτε το», εξήγησε η fitness trainer

Ρόφημα με ξύδι μηλίτη

«Αυτό αποτοξινώνει τον οργανισμό σας και βελτιώνει την πέψη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας ξύδι μηλίτη με 1 φλιτζάνι ζεστό νερό. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο ​​τριμμένο τζίντζερ. Πιείτε το 30 λεπτά πριν τον ύπνο», είπε η Amaka.

Τσάι χαμομηλιού

«Σας χαλαρώνει, σας βοηθά να κοιμάστε βαθιά και να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας. Βάλτε 1 φακελάκι τσάι χαμομηλιού σε 1 φλιτζάνι με ζεστό νερό. Αφήστε το να μουλιάσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια πιείτε το αργά», ανέφερε η γυναίκα.