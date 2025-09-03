Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι μια περίπλοκη διαδικασία γεμάτη με στερήσεις και σκληρή γυμναστική. Μερικές φορές, οι μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται εντάσσοντας στην καθημερινότητά μας απλές συνήθειες. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει μια γυναίκα που κατάφερε να χάσει πάνω από 70 κιλά σε 2 χρόνια, υιοθετώντας τέσσερις απλές πρωινές συνήθειες.

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά στα 66 της αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 τροφές που κάνουν την απώλεια βάρους 10 φορές πιο εύκολη»

Οι 4 πρωινές συνήθειες που βοήθησαν μια γυναίκα να χάσει πάνω από 70 κιλά σε 2 χρόνια

Η Kate Daniel έχασε πάνω από 70 κιλά εφαρμόζοντας 4 απλές αλλαγές στα πρωινά της, αποδεικνύοντας ότι οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να οδηγήσουν σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. «Ξυπνάτε κουρασμένοι. Πηγαίνετε κατευθείαν για καφέ. Ίσως φάτε κάτι… ίσως όχι. Μετά, περνάτε το υπόλοιπο της ημέρας προσπαθώντας να καλύψετε την έλλειψη ενέργειας – ψυχικά και σωματικά. Αλλά αν ενδιαφέρεστε σοβαρά για τη διαρκή απώλεια βάρους, τα πρωινά σας είναι αυτά που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο», έγραψε η Kate στη λεζάντα ανάρτησης της στο Instagram.

Εάν η απώλεια βάρους μοιάζει με πρόκληση, η γυναίκα προτείνει να κάνετε τα εξής:

Γυναίκα που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει τα 10 μυστικά της για εύκολη απώλεια βάρους: «Πιείτε νερό πριν και μετά τα γεύματα»
  • Μην παραλείπετε το πρωινό γεύμα
  • Κινηθείτε χωρίς να πιέσετε τον εαυτό σας
  • Ενυδατωθείτε πρώτα απ’ όλα
  • Κρατήστε μια υπόσχεση στον εαυτό σας

Μην παραλείπετε το πρωινό γεύμα

«Όταν δεν έτρωγα το πρωί δεν “γλίτωνα θερμίδες”. Αντίθετα αυτό πυροδοτούσε έναν κύκλο υπερφαγίας αργότερα μέσα στη μέρα και κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ. Τώρα, ξεκινάω τη μέρα μου με κάτι εύκολο, πλούσιο σε πρωτεΐνες και νόστιμο που πραγματικά με ικανοποιεί».

Κινηθείτε χωρίς να πιέσετε τον εαυτό σας

«Καθόλου προπονήσεις. Καμία πίεση. Μόνο κίνηση, περπάτημα, διατάσεις, χορός στην κουζίνα μου. Ηρέμησε το νευρικό μου σύστημα και έχτισε ξανά εμπιστοσύνη με το σώμα μου», είπε η γυναίκα.

Ενυδατωθείτε πρώτα απ’ όλα

Σύμφωνα με την Kate, «ακούγεται απλό, αλλά το να παραμένω ενυδατωμένη με έκανε να νιώθω καλύτερα, να έχω περισσότερη ενέργεια, λιγότερες λιγούρες και καλύτερη πέψη. Αν είστε πάντα κουρασμένοι, ξεκινήστε από αυτό».

Κρατήστε μια υπόσχεση στον εαυτό σας

«Όχι δέκα. Όχι πενήντα. Μόνο ένα. Κάτι μικρό. Έτσι έχτισα μια δυναμική και αναδιαμόρφωσα την ταυτότητά μου από το “πάντα τα παρατάω” στο “ακολουθώ τα χνάρια μου”», εξομολογήθηκε η γυναίκα.

Η Kate συμβουλεύει εάν νιώθετε κολλημένοι και δεν βλέπετε αποτελέσματα να ξεκινήσετε με τις παραπάνω απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Αυτές οι συνήθειες οδηγούν σε επιτυχημένη απώλεια βάρους και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

 

12:03 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

