Πύρρος Δήμας για τη δημοπρασία της Ολυμπιακής δάδας: «Την έδωσα για καλό σκοπό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Πύρρος Δήμας

«Δεν είχα σκοπό να προσβάλω τίποτα» τονίζει ο Πύρρος Δήμας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή του στην εκπομπή Cash or Trash, όπου δημοπράτησε την Ολυμπιακή δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες» είπε ο Ολυμπιονίκης στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Μάλιστα, ο Πύρρος Δήμας δήλωσε «στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια» και επεσήμανε ότι έδωσε την δάδα «για καλό σκοπό. Για τα παιδιά»

