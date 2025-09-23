Κρήτη: Η μητέρα του 3χρονου έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και το χτύπησε – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 3χρονο αγοράκι στην Κρήτη, καθώς το αυτοκίνητο τελικά δεν το οδηγούσε ο πατέρας του, αλλά η μητέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες στις 18:00 περίπου το απόγευμα σε περιοχή του δήμου Φαιστού, όταν η μητέρα του 3χρονου παιδιού είχε μπει μέσα στο αμάξι, το οποίο βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της. Πίσω από το όχημα βρισκόταν το αγοράκι ωστόσο η μητέρα, μην έχοντας ορατότητα, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να μεταφέρουν το 3χρονο αγόρι στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί οι γιατροί έκριναν την άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Στο Βενιζέλειο διαπιστώθηκε πως το παιδί είχε υποστεί θλάση πνεύμονα και έπρεπε να εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε η διακομιδή προς το ΠΑΓΝΗ όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων με την κατάσταση της υγείας του όμως, να μην κρίνεται κρίσιμη.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της 25χρονης μητέρας με τον εισαγγελέα να την αφήνει ελεύθερη.

