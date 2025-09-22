Ηράκλειο: Αγοράκι 3 ετών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Το παρέσυρε ο πατέρας του κάνοντας όπισθεν με το αυτοκίνητο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτη

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Μεσαρά όταν ένα 3χρονο παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του ίδιου του πατέρα του την ώρα που εκείνος έκανε όπισθεν.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το παιδί διαγνώστηκε με θλάση στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το περιστατικό-σοκ σημειώθηκε όταν ο πατέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε κατά την όπισθεν το μικρό αγόρι. Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να έχει επικοινωνία και να είναι κινητικό, γεγονός που αρχικά καθησύχασε τους διασώστες.

Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο για εξετάσεις, όπου όμως διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχίσει τη νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η όπισθεν κίνηση οχημάτων, ιδιαίτερα σε χώρους όπου βρίσκονται μικρά παιδιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Ενισχύεται το πρόγραμμα πρόσληψης άνεργων ΑμΕΑ σε ΟΤΑ – Στα 13.500 ευρώ η ανώτατη επιχορήγηση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Συμβουλές από dating coach: Μην κάνετε ποτέ αυτές τις τρεις ερωτήσεις στο πρώτο ραντεβού
περισσότερα
22:08 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Γαύδος: Νέα διάσωση 43 μεταναστών – Συνολικά τρεις επιχειρήσεις από το πρωί

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών , η τρίτη από το πρωί ολοκληρώθηκε με επιτυχ...
21:49 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Καταδικάστηκε για άλλη υπόθεση ναρκωτικών ο «Πατομπούκαλος» που εμπλέκεται στη «Μαφία της Κρήτης»

Ο 48χρονος από τα Χανιά, γνωστός και ως «Πατομπούκαλος» καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση...
20:48 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Αιματηρό επεισόδιο στην Καστοριά – 24χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 23χρονο έπειτα από λογομαχία σε λαϊκή αγορά

Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα ενός 23χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου...
19:17 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πήλιο: Απείλησε και χτύπησε την σύζυγό του – «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου»

Άγρια επίθεση δέχτηκε μια γυναίκα από τον σύζυγό της στο Ανατολικό Πήλιο, κατά τη διάρκεια οικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος