Ηράκλειο: Αγοράκι 3 ετών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Το παρέσυρε ο πατέρας του κάνοντας όπισθεν με το αυτοκίνητο

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Μεσαρά όταν ένα 3χρονο παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του ίδιου του πατέρα του την ώρα που εκείνος έκανε όπισθεν.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το παιδί διαγνώστηκε με θλάση στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το περιστατικό-σοκ σημειώθηκε όταν ο πατέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε κατά την όπισθεν το μικρό αγόρι. Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να έχει επικοινωνία και να είναι κινητικό, γεγονός που αρχικά καθησύχασε τους διασώστες.

Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο για εξετάσεις, όπου όμως διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχίσει τη νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η όπισθεν κίνηση οχημάτων, ιδιαίτερα σε χώρους όπου βρίσκονται μικρά παιδιά.