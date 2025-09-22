Χαμάς: Εκτέλεσε δημοσίως στη μέση του δρόμου τρεις άνδρες με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με το Ισραήλ

Η Χαμάς, στην Λωρίδα της Γάζας, εκτέλεσε τρεις άνδρες με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με το Ισραήλ, ανέφερε ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος, την ώρα που η οργάνωση προσπαθεί να καταστείλει τις αυξανόμενες προκλήσεις από παλαιστινιακές ομάδες που λέει ότι δρουν εναντίον της, με την υποστήριξη του Ισραήλ.

Δύο χρόνια αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα και ενώ η Χαμάς δέχεται αμείλικτη στρατιωτική πίεση από το Ισραήλ, έχουν εμφανιστεί σε πολλές περιοχές του θύλακα μικρές ομάδες ένοπλων Παλαιστινίων που αντιτίθενται στην οργάνωση και επιχειρούν εναντίον της, σύμφωνα με κατοίκους και με πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς και σε αυτές τις ομάδες.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει τις εκτελέσεις, ένας μασκοφόρος απευθύνει προειδοποίησε «σε όλους τους συνεργάτες». Στη συνέχεια, ρίχνουν στο έδαφος τρεις άνδρες, που είναι γονατιστοί και με δεμένα τα μάτια και τους πυροβολούν μπροστά σε ένα πλήθος.

Ωμή απόδειξη

Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχθηκε στην Πόλη της Γάζας, εξετάζοντας τα κτίρια που διακρίνονται στο φόντο, ένα βενζινάδικο, τους δρόμους και τις πινακίδες, που ταίριαζαν με δορυφορικές εικόνες από την περιοχή.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος υπηρεσίας ασφαλείας που υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς ανέφερε ότι οι εκτελέσεις έγιναν την Κυριακή από την «Κοινή Αίθουσα Επιχειρήσεων της Παλαιστινιακής Αντίστασης». Τα βίντεο δείχνουν την εφαρμογή των «επαναστατικών αποφάσεων» σε ανθρώπους που συνεργάζονταν με το Ισραήλ, πρόσθεσε. Οι εκτελέσεις είχαν ως στόχο να σταλεί «ένα σαφές μήνυμα» και να χρησιμεύσουν ως «αποτρεπτικό μέσο για όποιον επιχειρήσει να συνεργαστεί με το Ισραήλ».

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Χαμάς έχει αναφέρει ότι τιμώρησε δημοσίως ανθρώπους για εγκλήματα όπως λεηλασίες και συνεργασία με το Ισραήλ. Το βίντεο αυτό συνιστά μια από τις πιο ωμές αποδείξεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε δημοσίως τον Ιούνιο ότι η χώρα του εξοπλίζει ομάδες που εναντιώνονται στη Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές. Ο γνωστότερος πολέμιος της Χαμάς είναι ο Γιάσερ Άμπου Σαμπάμπ, που εδρεύει στη Ράφα, μια περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ. Ο ίδιος διαψεύδει όμως ότι δέχεται στήριξη από το Ισραήλ ή ότι έχει επαφές με τον ισραηλινό στρατό.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε ότι κάποιοι από τους άνδρες που εκτελέστηκαν την Κυριακή διατηρούσαν δεσμούς με τον Άμπου Σαμπάμπ. Η οργάνωση του τελευταίου δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο που στάλθηκε μέσω της σελίδας της στο Facebook.

Γιατί κάνει τέτοιες εκτελέσεις η Χαμάς

Παλαιστίνιοι αναλυτές λένε ότι η Χαμάς, αν και αποδυναμωμένη, θα μπορούσε πολύ γρήγορα να καταστείλει την αντίσταση αντίπαλων ομάδων εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Όσο όμως ο πόλεμος συνεχίζεται, δυσκολεύεται, ιδίως επειδή αυτές οι ομάδες μετακινούνται ελεύθερα στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Πρόσφατα, η ομάδα του Άμπου Σαμπάμπ διαφήμιζε μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ότι θέλει να στρατολογήσει μέλη με εμπειρία στην αστυνομία και τον τομέα της ασφάλειας και ότι προσφέρει μηνιαίο μισθό ύψους 3.000-5.000 σέκελ (890-1500 δολάρια).

Άλλες ομάδες που αντιτίθενται στη Χαμάς έχουν εμφανιστεί στη Μπέιτ Λαχία και τη Σετζάγια, στη βόρεια Γάζα, καθώς και στο Χαν Γιουνίς, στα νότια, είπαν κάτοικοι και πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς.

Ο Παλαιστίνιος αναλυτής Άκραμ Ατάλαχ είπε ότι οι εκτελέσεις υποδηλώνουν ότι η Χαμάς ανησυχεί πολύ, ιδίως επειδή οι ομάδες αυτές δρουν πέραν των συνηθισμένων περιοχών τους και οι επιθέσεις τους δείχνουν ότι συνιστούν εντεινόμενη απειλή για την οργάνωση.