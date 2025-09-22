Grand Hotel: Τι θα δούμε στο αποψινό πρώτο επεισόδιο του β’ κύκλου

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Τι θα δούμε στο αποψινό πρώτο επεισόδιο του β’ κύκλου

Το Grand Hotel ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό απόψε στις 21:00.

Η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης.

Ο 2ος Κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

 Όσα θα δούμε στο αποψινό 1ο επεισόδιο

Ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου; Η Αλίκη, ερείπιο ψυχολογικά, κατηγορεί αρχικά την Κυβέλη και τον Ρήγα, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι και ο Άρης φαίνεται να κρύβει πολλά.

Ο Χρόνης, πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία. Ένα κραγιόν με χαραγμένο πάνω του ένα γράμμα, όπως και το αποτύπωμα ενός ανδρικού παπουτσιού θα του δώσουν την ευκαιρία να αρχίσει την έρευνα. Ο Χαραλάμπης, από την φυλακή, ζητάει δικαίωση για τον ανιψιό του, όταν η πόρτα ανοίγει και του ανακοινώνεται ότι είναι ελεύθερος.

Τίποτα, όμως, δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα… Ο Άρης έχει μία μυστική συνάντηση στην οποία αποκαλύπτεται ο σκοπός του, την ίδια ώρα που η Αλίκη αναρωτιέται αν πρέπει να αποκαλύψει στην αστυνομία την εμπλοκή του στην προσπάθεια φυγής της με τον Πέτρο… Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι ακόμη ελεύθερος και παρών στις ζωές όλων…

 Δείτε το Trailer

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Ενισχύεται το πρόγραμμα πρόσληψης άνεργων ΑμΕΑ σε ΟΤΑ – Στα 13.500 ευρώ η ανώτατη επιχορήγηση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Συμβουλές από dating coach: Μην κάνετε ποτέ αυτές τις τρεις ερωτήσεις στο πρώτο ραντεβού
περισσότερα
21:55 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Δείτε απόσπασμα από την πρεμιέρα

H κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» κάνει πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 και...
21:18 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πέρασε στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη η «Εφημερίδα των Συντακτών»

Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη πέρασε η «Εφημερίδα των Συντακτών» καθώς σύμφωνα με ανακοίνω...
20:45 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες που προδίδουν τις εξελίξεις-σοκ

Οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» είναι συγκλονιστικές, με συνταρακτικά γεγονότ...
20:10 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

«Να με λες μαμά» – Μαρία Κίτσου: Πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους για την παιδική κακοποίηση

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Να με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος