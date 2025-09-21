Grand Hotel: Μια βραδιά μόνο για fans

Νάντια Ρηγάτου

Λίγο πριν το GRAND HOTEL ανοίξει ξανά τις πόρτες του για το κοινό, 30 τυχεροί fans της σειράς δείπνησαν στο πολυτελές ξενοδοχείο παρέα με τους ήρωές του και απόλαυσαν μία μοναδική εμπειρία.

Μία βραδιά που δεν θα ξεχάσουν ποτέ έζησαν οι fans της σειράς «Grand Hotel» την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

15 τυχεροί με τους συνοδούς τους που κληρώθηκαν ανάμεσα σε 68.200 συμμετοχές από το official Instagram account @grandhotel_ant1tv, ταξίδεψαν πίσω στο 1925 και επισκέφτηκαν το πλατό του «Grand Hotel».

Στο Grand Hotel τους υποδέχτηκαν το «προσωπικό» μαζί με τον σκηνοθέτη Γιάννη Βασιλειάδη και η βραδιά ξεκίνησε με ένα hotel tour.

Εκεί, οι εκλεκτοί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα δωμάτια, την κουζίνα, το γραφείο του διευθυντή και τη σάλα και να κάνουν τις ερωτήσεις τους για τα παρασκήνια και τα μυστικά του ξενοδοχείου υπό τους ήχους μουσικής της εποχής.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα πλήρες γεύμα τριών πιάτων, φωτογραφήθηκαν με τους οικοδεσπότες, ενώ ξαφνιάστηκαν από την… «έφοδο» κάποιων απρόσμενων επισκεπτών.

Το GRAND HOTEL ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό αύριο Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης.

Ο 2ος Κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν.

Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

Δείτε το video

