Φρίκη στη Βραζιλία: Κρατούσε αιχμάλωτη για 22 χρόνια τη θετή κόρη του και είχε κάνει παιδιά μαζί της – «Μου έλεγε ότι θα ήμουν μόνο δική του»

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα στη Βραζιλία, όταν μια γυναίκα κατάφερε να διαφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη -ως σκλάβα του σεξ- για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Η 29χρονη γυναίκα, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, κατήγγειλε στις αρχές της Αραουκάρια ότι υπέστη κακοποίηση από τα επτά της χρόνια και ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλικές σχέσεις με τον πατριό της, αλλά και με άλλους άνδρες, ενώ απέκτησε τρία παιδιά μαζί του.

Όπως δήλωσε η ίδια: «Με ανάγκαζε να υποκρίνομαι ότι το ήθελα, αλλά οι άνδρες ήξεραν ότι με εξανάγκαζαν. Έχασα τον λογαριασμό. Ήταν περισσότεροι από 30. Αυτά τα επεισόδια συνέβαιναν κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες».

Ο αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε ότι ο 51χρονος ύποπτος, που επίσης δεν έχει ταυτοποιηθεί, παρακολουθούσε κάθε κίνηση της γυναίκας με κάμερες ασφαλείας εγκατεστημένες στο σπίτι και σπάνια της επέτρεπε να βγει έξω.

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση τρόμου που βίωνε. «Ήμουν φοβισμένη, πολύ φοβισμένη, και εξακολουθώ να είμαι. Μου είπε πολλά πράγματα. Με απείλησε. Μου είπε ότι αν δεν ήμουν δική του, δεν θα ήμουν κανενός άλλου. Μου είπε ότι η χωριστή μας ζωή θα σήμαινε μόνο θάνατο».

Κατά την κατάθεση της γυναίκας, ο ύποπτος την κάλεσε περισσότερες από 30 φορές και έστειλε πάνω από 15 ηχητικά μηνύματα, μερικά από τα οποία περιείχαν απειλές.

Σύμφωνα με αναφορές, της είπε: «Πήγαινε σπίτι, αλλιώς θα έχεις σοβαρά προβλήματα μαζί μου. Τι συμβαίνει; Μίλα μου, αλλιώς θα έρθω από πίσω σου».

Όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι, κατάσχεσαν τις κάμερες και τα βίντεο κακοποίησης που ήταν αποθηκευμένα στο κινητό του και τον συνέλαβαν.

Ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση ενώ διενεργείται έρευνα σε βάρος του για επτά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, στέρησης της ελευθερίας, απειλών και ψυχολογικής βίας. Εάν καταδικαστεί, οι συνολικές ποινές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 χρόνια φυλάκισης.

Η γυναίκα και τα παιδιά της έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος ενώ εξετάζονται μέτρα προστασίας.

Η υπόθεση παραπέμπει στο «Τέρας της Αυστρίας» Τζόζεφ Φριτζλ, του οποίου το όνομα συνδέθηκε με μια υπόθεση φρικτής κακοποίηση το 2008, όταν είχε κρατήσει την κόρη του Ελίζαμπεθ αιχμάλωτη σε υπόγειο του σπιτιού του στην Αμστέτεν από τα 18 της χρόνια, κακοποιώντας την επανειλημμένα και αποκτώντας μαζί της επτά παιδιά – ένα εκ των οποίων πέθανε βρέφος, με τους εισαγγελείς να θεωρούν τον Φριτζλ εν μέρει υπεύθυνο για τον θάνατο λόγω παραμέλησης.

Με πληροφορίες από: Daily Mail