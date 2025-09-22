Αλμυρός: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 66χρονο – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου 

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στον Πλάτανο Αλμυρού κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 66χρονος εργαζόμενος.

Το συμβάν σημειώθηκε, όταν γερανοφόρο μηχάνημα που χρησιμοποιείτο στο σημείο υπέστη ξαφνική βλάβη. Τμήματα του εξοπλισμού αποδεσμεύτηκαν απροειδοποίητα και καταπλάκωσαν τον εργαζόμενο, καθηλώνοντάς τον στο έδαφος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι παρευρισκόμενοι εργάτες έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν και κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για τις πρώτες ιατρικές φροντίδες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή.

Οι γιατροί διαπίστωσαν βαρύ τραυματισμό στο θώρακα, ενώ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η μηχανική αστοχία.