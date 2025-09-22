Κυριάκος Μητσοτάκης: Αύριο στις 9 το βράδυ η συνάντηση με Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αύριο στις 9 το βράδυ η συνάντηση με Ερντογάν στο «Σπίτι της Τουρκίας»
Αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης – 21.00 ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, και οι διπλωματικοί σύμβουλοι, Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

