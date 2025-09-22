Βελόπουλος: Οι κερδοσκόποι αλωνίζουν με τις πλάτες μιας αδύναμης κυβέρνησης

«Όταν η κυβέρνηση παρακαλά γονατιστή τα σούπερ μάρκετ, να τηρήσουν έναν δήθεν κώδικα δεοντολογίας, ώστε να μειωθούν οι τιμές 1.000 κωδικών, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρέτες της πλουτοκρατίας» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Γιατί να μειωθούν οι τιμές με έναν ανύπαρκτο κώδικα δεοντολογίας, όταν οι κερδοσκόποι αλωνίζουν με τις πλάτες μιας αδύναμης κυβέρνησης, που υπηρετεί τους πλούσιους και ρημάζει τους φτωχούς;» διερωτάται ο κ. Βελόπουλος.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κυβέρνηση με την εμμονή της να μην καλεί ως μάρτυρες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κάθε “χασάπη” και “φραπέ”, αποδεικνύει ακόμα μια φορά, ότι θέλει να κάνει τον χασάπη και να κόψει κάθε επαφή με την αποκάλυψη του σκανδάλου», τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και συνεχίζει: «Έτσι, οι ίδιοι πίνουν καφέ εις υγείαν των κορόϊδων, των μη κομματικών αγροτών, μαζί με τον φραπέ και την κάθε “γαλάζια ακρίδα”. Να δοθούν τώρα στην δημοσιότητα όλα τα ονόματα των κλεφτών, των απατεώνων και των “γαλάζιων ακρίδων”, ώστε να μην τεμαχιστεί η αλήθεια».

Για Τέμπη

«Όταν η ΝΔ εργαλειοποιεί το ψέμα με ξεμπάζωμα – μπάζωμα, με απόκρυψη στοιχείων, με μαϊμού βίντεο, είναι απάνθρωπο να κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους συγγενείς, αλλά και όλους, όσοι ζητούν δικαίωση των παιδιών», δήλωσε για τα Τέμπη, ο Κυριάκος Βελόπουλος και υποστήριξε δε ότι «το χειρότερο» είναι «να μιλάς για παρέμβαση στην δικαιοσύνη, εσύ που διορίζεις την ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης και να ζητάς από τα υπόλοιπα κόμματα να μην παρεμβαίνουν δήθεν στην δικαιοσύνη. Εκάς οι βέβηλοι, επιτέλους, της κυβέρνησης!».

Για Τουρκία

«Έστω και την ύστατη στιγμή, την ώρα που οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν στο Αιγαίο κάνοντας NAVTEX με πραγματικά πυρά, ο πρωθυπουργός μπορεί να σώσει την τιμή και την υπόληψη της χώρας και του εαυτού του, ακυρώνοντας την συνάντηση με τον Ερντογάν», ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επισημαίνοντας ότι «αν δεν το κάνει, τότε θα αποδείξει ότι η τιμή και η υπόληψη είναι άγνωστες έννοιες για τον πρωθυπουργό και ότι ίσως η προδοσία να έχει την τιμή και το αντίτιμό της: Τη συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους στο Αιγαίο».