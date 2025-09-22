Πάτρα: Καρέ καρέ η στιγμή του ξυλοδαρμού του 16χρονου – Βίντεο ντοκουμέντο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πάτρα, ξυλοδαρμός

Το φως της δημοσιότητας «βλέπει» ένα βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της άγριας επίθεσης που δέχθηκε ο 16χρονος από ανήλικους, το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 στην Πάτρα. Σημειώνεται ότι οι τρεις δράστες (14, 15 και 16 ετών), μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Σε βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα το apohxos.gr, φαίνονται οι τρεις ανήλικοι να περπατούν σε ένα πεζοδρόμιο. Ξαφνικά σταματούν, ο ένας από αυτούς, ο οποίος φορούσε μία ανοιχτόχρωμη μπλούζα, πηγαίνει προς τα πίσω, και χωρίς κανέναν λόγο επιτίθεται στον 16χρονο που περπατούσε αμέριμνος.

Στα πλάνα φαίνεται ότι ένας από τους άλλους δύο ανήλικους πηγαίνει να βοηθάει το θύμα να σηκωθεί.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ειδικό πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδας – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

LinkedIn: 10 εύκολοι τρόποι να παραμείνετε ορατοί ακόμα και όταν είστε απασχολημένοι

Το James Webb αποκάλυψε σκοτεινές «χάντρες» και ασύμμετρα αστρικά μοτίβα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου
περισσότερα
17:39 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Χειροπέδες σε 56χρονο και 55χρονο που έριχναν στερεά απόβλητα από φορτηγό σε περιοχή της Ελευσίνας

Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρί...
17:12 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Καταδικάστηκε 44χρονος που μαχαίρωσε φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Ο 44χρονος από τη Μαλεσίνα καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας , σήμερα 22/...
17:05 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επιχείρηση διάσωσης 66 μεταναστών νότια της Γαύδου  

Επιχείρηση διάσωσης 66 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό το...
16:47 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Αυτό είναι το αίτημα που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων στον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος