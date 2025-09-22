Πάτρα: Καρέ καρέ η στιγμή του ξυλοδαρμού του 16χρονου – Βίντεο ντοκουμέντο

Το φως της δημοσιότητας «βλέπει» ένα βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της άγριας επίθεσης που δέχθηκε ο 16χρονος από ανήλικους, το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 στην Πάτρα. Σημειώνεται ότι οι τρεις δράστες (14, 15 και 16 ετών), μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Σε βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα το apohxos.gr, φαίνονται οι τρεις ανήλικοι να περπατούν σε ένα πεζοδρόμιο. Ξαφνικά σταματούν, ο ένας από αυτούς, ο οποίος φορούσε μία ανοιχτόχρωμη μπλούζα, πηγαίνει προς τα πίσω, και χωρίς κανέναν λόγο επιτίθεται στον 16χρονο που περπατούσε αμέριμνος.

Στα πλάνα φαίνεται ότι ένας από τους άλλους δύο ανήλικους πηγαίνει να βοηθάει το θύμα να σηκωθεί.

Δείτε το βίντεο: