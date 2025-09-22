Πάτρα: Προσωρινά ελεύθεροι οι 3 ανήλικοι μετά τις απολογίες τους για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Προσωρινά ελεύθεροι οι 3 ανήλικοι μετά τις απολογίες τους για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν αργά το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, οι τρεις ανήλικοι, 14, 15 και 16 ετών, μετά τις απολογίες τους για τον ξυλοδαρμό ενός 16χρονου το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Πάτρα.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας οι τρεις ανήλικοι, που το περασμένο Σάββατο ζήτησαν και πήραν προθεσμία, πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Πατρών, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο μικρότεροι από τους συλληφθέντες φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν είχαν συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του 16χρονου.

Μετά τις απολογίες τους, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ τόσο ο 14χρονος όσο και ο 15χρονος υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε επιμελητή ανηλίκων. Οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, είχαν αφεθεί επίσης ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Το χρονικό 

Οι τρεις συλληφθέντες συνάντησαν τον 16χρονο στο δρόμο. Ο ένας εξ’ αυτών φέρεται να γνώριζε το θύμα από το σχολείο, φαίνεται να υπήρξε κάποια παρεξήγηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο ξυλοδαρμός του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, δεν συμμετείχαν και οι τρεις συλληφθέντες στην επίθεση σε βάρος του 16χρονου, ωστόσο, τα χτυπήματα ήταν δυνατά και το θύμα υπέστη κατάγματα στη μύτη και στο σαγόνι.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί, λόγω των τραυμάτων, δε μπορεί ακόμα να μιλήσει και επικοινωνεί με νοήματα.

