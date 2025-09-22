Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Από την καφετέρια της Κοζάνης στον θησαυρό του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο «στόχαστρο» της Δικαιοσύνης βρίσκεται, πλέον, και το πρώην «γαλάζιο» στέλεχος στην Κοζάνη, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά το πρόσφατο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, της ίδιας, του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, καθώς και δυο μελών της οικογένειάς της.

Της Δήμητρας Πανανού

Η κομματική της ιδιότητα στη Ν.Δ. έχει ανασταλεί, καθώς η 47χρονη προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο πλούσιος βίος της. Άλλωστε, σε φωτογραφίες που κατακλύζουν το διαδίκτυο έχει απαθανατιστεί να οδηγεί πανάκριβα πολυτελή αυτοκίνητα (Ferrari και Porsche), και να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές σε χώρες του εξωτερικού.

Η Κ. Σεμερτζίδου, που γεννήθηκε το 1978 στη Γερμανία, κατάγεται από την Ξηρολίμνη Κοζάνης. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα ολοκλήρωσε τις σπουδές της σε ιδιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης, με ειδικότητα μάρκετινγκ, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων.

Αρχικά, το 2000 δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εστίασης, διατηρώντας καφετέρια-εστιατόριο στην Κοζάνη. Μάλιστα, από το 2010 έως το 2014 διετέλεσε Γενική Γραμματέας στο Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών και Καφέ – Ζαχαροπλαστείων Κοζάνης «Ο Ερμής» και υπήρξε μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων έως το 2016.

Προϊόντα ομορφιάς

Στη συνέχεια, φαίνεται ότι την κέρδισε επαγγελματικά ο πρωτογενής τομέας και μαζί με τον αδελφό της, το 2016, ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αειθαλών κωνοφόρων δέντρων, καθώς και με τις αγροκτηνοτροφικές επιχειρήσεις του συζύγου της. Το ίδιο έτος ιδρύθηκε η εταιρεία προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς, με την επωνυμία «Life Secrets», στην οποία ανέλαβε τη διοίκηση, την εμπορία και την ανάπτυξη νέων γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2018, στις Βρυξέλλες, απονεμήθηκε στην Καλλιόπη Σεμερτζίδου και τον αδελφό της, το βραβείο «Καλύτεροι Νέοι Έλληνες Αγρότες» και η εταιρεία τους κατέκτησε το τρίτο βραβείο στην κατηγορία «Νεοφυείς Επιχειρήσεις».

Η βράβευση της επιχείρησης φαίνεται ότι άνοιξε στην Κ. Σεμερτζίδου τον δρόμο για τις εκλογικές λίστες της Ν.Δ. στην Κοζάνη. Ούσα για χρόνια πολιτεύτρια της Ν.Δ. στην Κοζάνη, στις εκλογές του 2019 κατέβηκε υποψήφια βουλευτής με το σύνθημα «Επιλέγω τη νέα γενιά», όπου τερμάτισε στην έβδομη θέση του ψηφοδελτίου (δεύτερη επιλαχούσα) με 3.207 σταυρούς. Στη συνέχεια, στις εκλογές του 2023 δεν περιελήφθη στις λίστες των υποψήφιων βουλευτών, ήταν όμως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, χωρίς, και πάλι, να καταφέρει να εκλεγεί.

Παράλληλα με τις πολιτικές της επιδιώξεις, η Κ. Σεμερτζίδου επέκτεινε και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Το 2024 ίδρυσε από κοινού με τον σύντροφό της εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με την επωνυμία «Hellasrent». Οι φωτογραφίες, μάλιστα, με τα πολυτελή οχήματα φαίνεται να ελήφθησαν στο πλαίσιο προώθησης της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Το πόρισμα

Σήμερα, η ίδια και η οικογένεια της βρίσκονται στη δίνη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη, το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τα κακουργήματα της απάτης και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Τα ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να εισέπραξαν συνολικές επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το διάστημα από το 2019 έως το 2024. Ωστόσο, η έρευνα της Αρχής ανακάλυψε, 32 οχήματα, μία Ferrari, μία Porsche και συνολικά άλλα 30 αυτοκίνητα που ενοικίαζαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά, καθώς και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Αποτέλεσμα ήταν να δεσμευτεί όλη η περιουσία των προσώπων αυτών για το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και τις μονοπρόσωπες ΙΚΕ που είχαν συστήσει.

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις, η Κ.Σεμερτζίδου σε δηλώσεις της τόνισε: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα… Δεν μπορώ να το καταλάβω».

Την ίδια στιγμή, ο σύντροφος της, Χρήστος Μαγειρίας, ανέφερε σε δήλωσή του ότι «δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο ψέμα και ένα τόσο καλοστημένο παραμύθι, ότι ο Μαγειρίας έχει μία Ferrari του 2004 και ένα Porsche του 2016. Δεν τις έχει πάρει από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα λεφτά προέρχονται από την οικογένειά μου, είναι όλα αποτυπωμένα και δηλωμένα. Αν δε δικαιούμαι εγώ να πάρω επιδοτήσεις, δεν δικαιούται κανένας στην Ελλάδα να πάρει».