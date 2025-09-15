ΟΠΕΚΕΠΕ – Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι και γίναμε νούμερο ένα στόχος»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πόπη Σεμερτζίδου

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας της, μετά τη σχετική απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώην τομεάρχης της ΝΔ ανέφερε ότι έμαθε την εξέλιξη από δημοσιογράφους, την ώρα που συνέχιζε να εργάζεται και να παραδίδει αυτοκίνητα. Ωστόσο, τα οχήματα έχουν πλέον δεσμευτεί με απόφαση του δικαστηρίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μιλώντας στο Mega, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους, δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό; Ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύριο που τους κατάσχεσαν τα χρήματα.

Δεν είχαμε δικαστεί και βγήκαν δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι ότι αυτούς τους γονείς μας κανείς δε τους σκέφτεται;

Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει “σας δέσμευσαν τα αυτοκίνητα”. Εντάξει ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω».

19:49 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

