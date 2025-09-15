Βγήκαν «μαχαίρια» στον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση Ρουί Βιτόρια – Αιχμές από Χουάνκαρ και Ρούμπεν Πέρεθ

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Βγήκαν «μαχαίρια» στον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση Ρουί Βιτόρια – Αιχμές από Χουάνκαρ και Ρούμπεν Πέρεθ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Χουάνκαρ, αλλά και ο άλλοτε αρχηγός της ομάδας, Ρούμπεν Πέρεθ, μίλησαν δημόσια για την κατάσταση που επικρατεί στο «τριφύλλι» μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια. Και οι δύο Ισπανοί στάθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μέσα στον σύλλογο, το οποίο –όπως είπαν– ευθύνεται για τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων.

Ο Χουάνκαρ σχολίασε κάτω από το ποστ της απομάκρυνσης του Πορτογάλου τεχνικού, τονίζοντας ότι υπάρχει «ένας ένοχος» που, όπως έγραψε, «κατέστρεψε όλα όσα είχαμε χτίσει, απλώς για να κερδίσει χρήματα».

Ο Ισπανός μπακ υπογράμμισε ότι εκείνο το άτομο έβαλε σε δεύτερη μοίρα την ομάδα, επιδιώκοντας μόνο το οικονομικό όφελος. Στο ίδιο μήνυμα, ο 35χρονος παίκτης εξέφρασε την αγάπη του για την «πράσινη» οικογένεια που, όπως είπε, τον στήριξε όλα τα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου.

Ο Χουάνκαρ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 2020 έως το 2024, όταν και αποχώρησε ως ελεύθερος, αφού η διοίκηση αποφάσισε να μη συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του. Με το «τριφύλλι» κατέγραψε 129 συμμετοχές, πέτυχε 3 γκολ και μοίρασε 15 ασίστ.

Παράλληλα, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στον Βόλο –όπου η ομάδα των Βορείων Προαστίων πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με ανατροπή– ο Ρούμπεν Πέρεθ, που αγωνίστηκε βασικός για τους νικητές, μίλησε για όσα ζει ξανά από κοντά, αυτή τη φορά ως αντίπαλος. Ο Ισπανός χαφ ξεκαθάρισε ότι οι παίκτες και ο πρόεδρος Γιάννης Αλαφούζος δεν έχουν ευθύνη για την κατάσταση, ρίχνοντας και εκείνος το βάρος σε ένα συγκεκριμένο άτομο, χωρίς ωστόσο να το κατονομάσει.

Οι δηλώσεις του Ρούμπεν Πέρεθ

«Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας.

Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο».

