Αγυιά Χανιών: Την παύση φιλοξενίας μεταναστών ανακοίνωσε με επιστολή της η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγυιά Χανιών: Την παύση φιλοξενίας μεταναστών ανακοίνωσε με επιστολή της η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης
Πηγή φωτογραφίας: neakriti

Με επιστολή που απευθύνεται στους συναρμόδιους Υπουργούς, Μετανάστευσης, Θ. Πλεύρη και Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του κτηρίου της Αγυιάς, ανακοίνωσε την παύση φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν προσωρινά εκεί.

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ) δήλωσε αδυναμία περαιτέρω παραχώρησης του χώρου, που από το 2024 χρησιμοποιούνταν για την πρώτη υποδοχή περιστατικών άφιξης μεταναστών σε όλον τον Νομό Χανίων, ενώ τονίζει στην επιστολή πως “οι εγκαταστάσεις (…) πέρα από παλιές, δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής για διαμονή ανθρώπων”.

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Κρήτης υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τη συνεργασία της με ένα “καθόλα λάθος τρόπο διαχείρισης μιας τόσο ευαίσθητης, κρίσιμης και επικίνδυνης κατάστασης, που θεωρούμε απάνθρωπη και προσβλητική για την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια, για τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εθνική μας υπόληψη“, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τέλος, η ΠΑΝΕΤΑΙΚ ζητά από τους αρμόδιους, την απομάκρυνση του συνόλου των μεταναστών και την παύση λειτουργίας του χώρου, ως προσωρινού χώρου φιλοξενίας τους.

Η επιστολή της Εταιρείας κοινοποιείται στους τοπικούς βουλευτές, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων, καθώς και τις τοπικές ηγεσίες του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει το zarpanews, από την κατάσταση που επικρατεί στην Αγυιά:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κομβικός ρόλος των Επισκεπτών Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Υπόθεση Novartis: Αγωγή για αποζημίωση στον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και την Μαρία Μαραγγέλη καταθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Moody’s: Θετικό για το αξιόχρεο της Ελλάδας το πακέτο φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ – Τι αναφέρει για το δημογρα...

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα για το ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων – Ποιους αφορά

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;

Πώς να ξεκλειδώσεις τη λειτουργία «expert mode» του ChatGPT-5
περισσότερα
18:31 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι 3 συλληφθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία 

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τρεις Αλβανοί π...
18:04 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Εκκλησία της Κρήτης: Πρώτη επίσημη τοποθέτηση μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση της «μαφίας»

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης συνεκλήθη σε Συνοδική Σύσκεψη για να συζητήσει την υπό...
17:41 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Φυλακές Κορυδαλλού: Δικογραφία σε βάρος 2 έγκλειστων έπειτα από αστυνομική έρευνα σε κελιά

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμε...
17:13 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Χίος: Χειροπέδες σε 2 Τούρκους που εντοπίστηκαν με 12.500 λαθραία κινητά τηλέφωνα εκτιμώμενης αξίας 695.000 ευρώ 

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας – Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος