Αγυιά Χανιών: Την παύση φιλοξενίας μεταναστών ανακοίνωσε με επιστολή της η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης

Με επιστολή που απευθύνεται στους συναρμόδιους Υπουργούς, Μετανάστευσης, Θ. Πλεύρη και Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του κτηρίου της Αγυιάς, ανακοίνωσε την παύση φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν προσωρινά εκεί.

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ) δήλωσε αδυναμία περαιτέρω παραχώρησης του χώρου, που από το 2024 χρησιμοποιούνταν για την πρώτη υποδοχή περιστατικών άφιξης μεταναστών σε όλον τον Νομό Χανίων, ενώ τονίζει στην επιστολή πως “οι εγκαταστάσεις (…) πέρα από παλιές, δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής για διαμονή ανθρώπων”.

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Κρήτης υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τη συνεργασία της με ένα “καθόλα λάθος τρόπο διαχείρισης μιας τόσο ευαίσθητης, κρίσιμης και επικίνδυνης κατάστασης, που θεωρούμε απάνθρωπη και προσβλητική για την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια, για τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εθνική μας υπόληψη“, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τέλος, η ΠΑΝΕΤΑΙΚ ζητά από τους αρμόδιους, την απομάκρυνση του συνόλου των μεταναστών και την παύση λειτουργίας του χώρου, ως προσωρινού χώρου φιλοξενίας τους.

Η επιστολή της Εταιρείας κοινοποιείται στους τοπικούς βουλευτές, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων, καθώς και τις τοπικές ηγεσίες του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει το zarpanews, από την κατάσταση που επικρατεί στην Αγυιά: