Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός» ο Άρμαντ Ντουπλάντις με νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,30μ. – Πανηγύρισε μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή

Ο Άρμαντ Ντουπλάντις έγραψε ξανά ιστορία στο επί κοντώ, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,30 μέτρα στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο. Ο Σουηδός άλτης χρειάστηκε την τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει τον πήχη, ο οποίος ταλαντεύτηκε αλλά δεν έπεσε, και έτσι σημείωσε μια από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών.

Με την επίδοσή του αυτή, ο Ντουπλάντις κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα. Από το 2019, όταν είχε φτάσει τα 6,16 μέτρα, μέχρι σήμερα, έχει ανεβάσει το ρεκόρ του στα 6,30 μέτρα, αποδεικνύοντας την ασταμάτητη ανοδική του πορεία.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Εμμανουήλ Καραλής έσπευσε να τον αγκαλιάσει πρώτος μετά την ιστορική προσπάθεια. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα, υπογράφοντας μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.