Γιάννης Μάλαμας: Ελεύθερος ο γιος του γνωστού καλλιτέχνη μετά το επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας – Αναβολή της δίκης για τις 18 Σεπτεμβρίου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μάλαμας, γιος

Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη του μουσικού Γιάννη Μάλαμα, γιού του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν χθες, στις 05:30 τα ξημερώματα, δύο άτομα πλησίασαν ένα ταξί, χτυπώντας την πόρτα του οχήματος και βρίζοντας τον οδηγό. Όταν έφτασε η αστυνομία και επιχείρησε να τους ελέγξει, ένας εκ των δύο αντέδρασε και έβρισε τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, ο μουσικός φέρεται κατά την διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να τον συλλάβουν, να χτύπησε με το κεφάλι του έναν από αυτούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου συνέχισε να έχει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στις Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, της απλής σωματικής βλάβης, της εξύβρισης και της απειλής, ενώ ο αστυνομικός που τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε προληπτικά στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

