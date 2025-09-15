Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το «λεφτά υπάρχουν» – 4 δισ. τον χρόνο κοστίζουν τα μέτρα που πρότεινε

«Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το “Λεφτά υπάρχουν”». Με την έκφραση αυτή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σε πάρα πολλές ερωτήσεις που του έγιναν από συναδέλφους σας στη συνέντευξη Τύπου, λογικό να ερωτηθεί κάτι τέτοιο, για την κοστολόγηση και εν συνόλω των εξαγγελιών του, αλλά και των επιμέρους εξαγγελιών του, ο κ. Ανδρουλάκης πετούσε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Και όπως είπα και στη χθεσινή μου ανακοίνωση, σε αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση, αν θες να σε πάρουν στα σοβαρά, αν θες να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είναι μονολεκτική. Κοστίζει τόσο. Με επιεικείς υπολογισμούς, συντηρητικούς υπολογισμούς, φαίνεται ότι αυτά τα οποία πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, σύμφωνα με όσα μας είπε το υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ δεν τα θεωρεί αρνητικά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τα θέλει τα μέτρα αυτά. Άρα εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα, είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε ο κ. Ανδρουλάκης αυτά τα οποία είπε, τα είπε για να τα πει, για να πει στον κόσμο κάτι, είτε απέκρυψε άλλα μέτρα με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα οποία εξήγγειλε. Το οποίο άλλα μέτρα είναι αυξήσεις φόρων. Είτε δηλαδή απλά παρέθεσε μια σειρά από εξαγγελίες για να γίνει ευχάριστος, μήπως και ανέβει δημοσκοπικά, άρα σε αυτή την περίπτωση κορόιδεψε τον κόσμο, είτε είπε την αλήθεια για αυτά τα οποία θέλει να κάνει, αλλά ήταν μισή αυτή η αλήθεια γιατί έπρεπε να συνοδεύεται με τα μέτρα με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτές τις παροχές. Για παράδειγμα θα μπορούσε να έλεγε θα αυξήσω τον ΕΝΦΙΑ ή αντί να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα όπως τον μειώσαμε ακόμα παραπάνω, θα τον αυξήσει. Δεν ξέρω τι, δεν θέλω να βάλω λόγια στο στόμα μου, το οποίο εγώ δεν ξέρω αν ισχύουν ή όχι. Αλλά δεν μπορεί να ισχύουν όλα» ανέφερε.

«Περάσαμε πάρα πολλά ως χώρα, με ευθύνη συνολικά του πολιτικού συστήματος. Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω απόδοση ευθυνών, δεν είναι δική μου δουλειά, δεν είμαι εγώ αυτός που θα καταγράψει την ιστορία, σε μια λογική του ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 αυτή η λογική. Και δυστυχώς μπήκανε στον πειρασμό όλα τα κόμματα, περισσότερο ή λιγότερο. Υπήρχαν και φωτεινές εξαιρέσεις κυβερνήσεων που δεν αποδέχθηκαν τη λογική του δώσ’ τα όλα ή του λεφτά υπάρχουν. Αλλά φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού με αυτή τη λογική. Και πληρώσαμε πολύ ακριβά το τίμημα, ειδικά οι νεότερες γενιές. Νομίζω ότι εν έτει 2025 θα έπρεπε να έχουμε μια άλλη λογική. Προτείνω αυτό, κοστίζει τόσο και θα το χρηματοδοτήσω από εκεί» πρόσθεσε.

«Για να πάμε παρακάτω πρέπει να μιλάμε με όρους αλήθειας. Με πραγματικά στοιχεία και δεδομένα. Δεν μπορούμε να πετάμε ούτε λάσπη στον ανεμιστήρα, ούτε να πετάμε μέτρα, χωρίς να το κοστολογούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα του χθες. Όλοι μας έχουμε ευθύνη συνολικά ως πολιτικό σύστημα. Πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή και να δούμε ποιος μπορεί να πάει παρακάτω, να πορευτεί σωστά, με όρους πραγματικούς. Και ο καθένας να αξιολογηθεί για τις προτάσεις του» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για την ενοχή των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis ο κ. Μαρινάκης είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Σας παραπέμπω σε όσα έχουν πει πριν από αρκετά πλέον χρόνια, όχι όμως πάρα πολλά για να τα ξεχάσουμε, ο τότε πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας, σε απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα, σε κοινοβουλευτική διαδικασία, ότι “η αξιοπιστία των συγκεκριμένων μαρτύρων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη”. Εκρίθη η αξιοπιστία των μαρτύρων αυτών από τη Δικαιοσύνη. Ήτανε μια μαύρη περίοδος για τη χώρα, όπως έχει κυνικά και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια παραδεχθεί και ο υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, τότε που λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης. Κάποιοι άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, στοχοποιήθηκαν. Είναι γνωστά όλα αυτά. Καλό είναι να μην τα ξεχάσουμε, γιατί κάποιοι εμφανίζονται στη συνέχεια από αυτό το πολιτικό χώρο ως ευαίσθητοι για το κράτος δικαίου και συντάσσουν και ψηφίσματα, ενώ ανήκουν στο κόμμα που έστησε αυτή τη σκευωρία.

Η Δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της και για αυτούς οι οποίοι έκαναν ό,τι έκαναν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν στέκομαι λοιπόν στο σκέλος της απόφασης. Η απόφαση είναι απόφαση, αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά το είχε πει τότε ο κ. Τσίπρας, η Δικαιοσύνη θα τους κρίνει και τους έκρινε».

Σε ερώτηση για τις αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο είπε: «Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως μας ενημερώνει, παρακολουθεί στενά το φαινόμενο των αυξημένων ροών προς την Κρήτη και εξετάζει όλα τα σενάρια και τα περιθώρια δράσης. Υπενθυμίζεται ότι το έκτακτο μέτρο της αναστολής, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή για όσους εισέρχονται παράνομα από τη Βόρεια Αφρική, εκπνέει στις 11 Οκτωβρίου. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί με αυτό, με βάση και την συνεκτίμηση της κατάστασης. Το μέτρο αυτό λειτούργησε ως σοβαρό αντικίνητρο και είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα».

«Όπως μας ενημερώνει το υπουργείο, πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας τον Ιούλιο, σε μία μόνο βδομάδα καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, ενώ ολόκληρος ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650. Τον Αύγουστο οι αφίξεις μειώθηκαν σε 689, δηλαδή είχαμε μείωση της τάξης του 80%. Τώρα, για το Σεπτέμβριο, στο πρώτο δεκαήμερο, είχαμε μόνο 75 αφίξεις. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται μία αύξηση: 689 αφίξεις στα Χανιά, 137 στο Ηράκλειο, 57 στο Ρέθυμνο, συνολικά είναι 883 νέες παράνομες αφίξεις από τις 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Σε συνδυασμό με τις περίπου 396 αφίξεις παράνομων μεταναστών που παρέμεναν ήδη στην Αγιά από τα τέλη Αυγούστου, αυτή τη στιγμή ο συνολικός αριθμός παράνομων μεταναστών που βρίσκεται στην Κρήτη είναι 1.200 άτομα. Θα επανέλθει το υπουργείο παρακολουθώντας μέρα με τη μέρα τα δεδομένα» πρόσθεσε.

Τέλος για το ζήτημα της αντίδρασης της Τουρκίας στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για την επέτειο της Ημέρας Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είπε: «Έχει αναγνωριστεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως μια γενοκτονία από το τουρκικό κράτος και στους ανθρώπους αυτούς που μετέτρεψαν τον απόλυτο πόνο, τη μεγαλύτερη οδύνη, σε δημιουργία, μεγαλούργησαν σε όλη την Ελλάδα και κάποιοι και σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς τους ανθρώπους και στις επόμενες γενιές χρωστάμε με την αλήθεια. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να ξαναγραφτεί η ιστορία».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να καλλιεργήσουμε την έχθρα. Το αντίθετο. Έχουμε δείξει και ειδικά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι πιστεύουμε στο διάλογο με τη γείτονα χώρα. Ο διάλογος αυτός έχει παράξει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και στον τομέα των παραβιάσεων που έχουν εκμηδενιστεί και στη συνεργασία, στην αντιμετώπιση των δικτύων των λαθροδιακινητών και σε πολλούς άλλους τομείς. Το ότι πιστεύουμε στο διάλογο, ότι επενδύουμε στο διάλογο, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία» πρόσθεσε.