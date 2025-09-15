Νέος ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες με το σύστημα ΑΙ στη Θεσσαλονίκη – «Τσίμπησαν» τον πρώτο παραβάτη

Η πρώτη καταγραφή παράβασης του ΚΟΚ από ψηφιακή κάμερα στη Θεσσαλονίκη έγινε το Σάββατο. Ο πρώτος παραβάτης που καταγράφηκε στην πιλοτική εφαρμογή ήταν ένας οδηγός επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου που μιλούσε στο κινητό του. Το πρόστιμο δεν βεβαιώνεται, καθώς διανύουμε το πιλοτικό στάδιο, αλλά στην κανονική εφαρμογή, η κλήση πηγαίνει αυτόματα στο gov.gr.

Οι κάμερες στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν δοκιμαστικά, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (μεταξύ των οδών Φιλίππου Νίκογλου και Κοσμά Αιτωλού), αλλά και επίσης στηn Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος του Κήπου της Μνήμης.

Οι κάμερες θα εντοπίζουν άμεσα την παράβαση που κάνει ο οδηγός και με ένα SMS στο κινητό ο παραβάτης θα λαμβάνει αυτόματα την κλήση.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Στην πρώτη υποτροπή το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 6 μήνες, ενώ στη δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Για να αποφευχθούν τα λάθη, το υλικό που θα καταγράφουν οι κάμερες με το ΑΙ σύστημα θα αποστέλλεται σε έναν ειδικό server και ο παραβάτης θα ενημερώνεται με SMS.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής παραβιάσεων του ΚΟΚ αποτελείται από κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) και λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσω του τελευταίου, η κάμερα, όταν εντοπίζει ένα αυτοκίνητο που πραγματοποιεί παράβαση, ανιχνεύει τη μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του. Αποθηκεύει αυτόματα δεδομένα της παράβασης, δηλαδή φωτογραφία ή και βίντεο, αριθμό πινακίδας κ.ά., τα οποία αποστέλλει στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Από εκεί, μέσα σε δευτερόλεπτα από τη διάπραξη της παράβασης το πρόστιμο μαζί με τα στοιχεία της παράβασης για τα οποία κόπηκε στέλνεται στη θυρίδα κάθε πολίτη στο gov.gr.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η έννοια της υποτροπής: πλέον, οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές, αυξάνοντας τόσο τα χρηματικά πρόστιμα όσο και τις διοικητικές κυρώσεις, όπως η αφαίρεση διπλώματος ή ακόμα και ποινικές διώξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες. Για παράδειγμα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες, ενώ οι επαναλήψεις επιφέρουν πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Παράλληλα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται πλέον αυστηρότερα, με πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια και ποινικές διώξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε φυλάκιση 10 ετών, ειδικά αν προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα.

Επιπλέον, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και για τη μη χρήση ζώνης και κράνους, όπου το πρόστιμο αφορά και τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, ενώ η δεύτερη υποτροπή μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Τα όρια ταχύτητας αναπροσαρμόζονται, μειώνονται εντός πόλεων και αυξάνονται εκτός αστικού ιστού, ενώ για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες προβλέπονται πρόστιμα έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 4 χρόνια.

Μπλόκα της Τροχαίας στην πρεμιέρα του νέου ΚΟΚ

Οι έλεγχοι της Τροχαίας ήδη έχουν ξεκινήσει στο κέντρο της Αθήνας από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων.

Έξι συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών βεβαίωσαν ήδη 21 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος.

Ο στόχος των νέων μέτρων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι προφανώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής, όχι μόνο για τους οδηγούς των οχημάτων, αλλά για όλους όσους βρίσκονται στον δρόμο, για τους πεζούς, για τους οδηγούς άλλων οχημάτων που τυχόν εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα με κάποιους ασυνείδητους οδηγούς ή που δεν τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να οδηγούν με ασφάλεια στο δρόμο.

Μάλιστα, την εμφάνισή τους έκανε και γερανός, προκειμένου να προχωρήσει σε απομάκρυνση οχήματος εάν δεν υπάρχει κατοχή διπλώματος στον οδηγό.

Τα μπλόκα θα είναι καθημερινά και θα αλλάζουν σημεία ανά μία με δύο ώρες, ώστε να βρεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία.

Εκτός από τη χρήση ζώνης, τη χρήση κράνους και το δίπλωμα, παρά πολύ «τσουχτερά» τα πρόστιμα για το παρκάρισμα σε θέσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και για τις κόντρες, ένα φαινόμενο που συχνά οδηγεί σε δυστυχήματα στην παραλιακή.

Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.

Αρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Πρόστιμο 350Euro, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

− 1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

− Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

− Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 – 1,10 g/l)

− Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.

Για επήρεια αλκοόλ 0,50 – 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Για όριο 0,80 g/l – 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»

Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

Υποτροπές:

– 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.

Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες

Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα

− Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στην λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των Λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εξαιρέσεις:

1. Επιβίβαση

2. Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο)

3. Νυχτερινές ώρες

4. Ταξί Μηδενικών Ρύπων

5. Ταξί Ειδικού Τύπου ΑΜΕΑ

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

− Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

− Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.

Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.

− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Όρια ταχύτητας

− Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 km/h.

− Από το 2026, εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.