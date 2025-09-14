Μπλόκα της Τροχαίας στην πρεμιέρα του νέου ΚΟΚ – Πρόστιμα «φωτιά» για κινητό, οδήγηση και αλκοόλ

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο 13/9, με την Τροχαία να πραγματοποιεί ήδη αυστηρούς ελέγχους στην Αθήνα με στόχο την μείωση των Τροχαίων ατυχημάτων. Ο στόχος του νέου ΚΟΚ είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, με αυστηρότερα πρόστιμα και ποινές για τις παραβάσεις, όπως η μη χρήση κράνους και ζώνης, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπέρβαση ορίων ταχύτητας.

Αυστηροί έλεγχοι από την Τροχαία

Οι έλεγχοι της Τροχαίας ήδη ξεκίνησαν στο κέντρο της Αθήνας από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων. Έξι συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών βεβαίωσαν το Σάββατο ήδη 21 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων που δεν φορούσαν κράνος.

Ο στόχος των νέων μέτρων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, όχι μόνο για τους οδηγούς των οχημάτων, αλλά για όλους όσους βρίσκονται στον δρόμο, για τους πεζούς, για τους οδηγούς άλλων οχημάτων που τυχόν εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα με κάποιους ασυνείδητους οδηγούς ή που δεν τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να οδηγούν με ασφάλεια στο δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, την εμφάνισή του έκανε και γερανός, προκειμένου να προχωρήσει σε απομάκρυνση οχήματος εάν δεν υπάρχει κατοχή διπλώματος στον οδηγό. Τα μπλόκα θα είναι καθημερινά και θα αλλάζουν σημεία ανά μία με δύο ώρες, ώστε να βρεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία.

Εκτός από τη χρήση ζώνης, τη χρήση κράνους και το δίπλωμα, παρά πολύ «τσουχτερά» είναι τα πρόστιμα για το παρκάρισμα σε θέσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και για τις κόντρες, ένα φαινόμενο που συχνά οδηγεί σε δυστυχήματα στην παραλιακή.

Κρούπης: Υπάρχει μεγαλύτερη παραβατικότητα στην χρήση του κινητού και κράνους

Ο Νικόλαος Κρούπης, Αστυνόμος Α’, Αξιωματικός της Τροχαίας Θεσσαλονίκης έδωσε την εικόνα της πρώτης ημέρας καθολικής εφαρμογής του νέου Κ.Ο.Κ. μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ3:

«Οι υπηρεσίες της Τροχαίας βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους και διενεργούν ελέγχους. Υπάρχει μια μεγαλύτερη παραβατικότητα ως προς κάποιες παραβάσεις, όπως η χρήση κινητού και δυστυχώς και η χρήση κράνους. Η εκστρατεία για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους όντως έχει βελτιώσει πολύ την κατάσταση, πλην όμως ο στόχος μας είναι να πετύχουμε 10 στους 10 οδηγούς να φορούν το κράνος τους. Οι έλεγχοι είναι καθημερινοί και πάντοτε ήταν σε αυξημένη ένταση, όμως η αυστηροποίηση του Κ.Ο.Κ. είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι παραβάσεις, επειδή οι οδηγοί δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τις νέες προβλέψεις. Ο νέος Κ.Ο.Κ. δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σκληρός, είναι βέβαια αυστηρός, και επιπλέον εισάγεται η έννοια της υποτροπής, για την οποία προβλέπει αυστηρότατες ποινές».

Ποιες είναι οι αλλαγές στον νέο ΚΟΚ – Βαριές ποινές και τσουχτερά πρόστιμα

Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που φέρνει ο νέος ΚΟΚ είναι η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής. Για πρώτη φορά, οι ποινές για συχνές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν θα συμψηφίζονται, θα λειτουργούν σωρευτικά. Το νέο πλαίσιο ποινών είναι κλιμακωτό και σαφές. Κάθε παράβαση καταγράφεται, και αν επαναληφθεί, η ποινή αυξάνεται σημαντικά όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά: από αφαίρεση διπλώματος έως και ποινικές διώξεις.

Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

● Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

●Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

● Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.

● ‘Αρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

● Πρόστιμο 350Euro, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

● Υποτροπές:

− 1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

● − Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

− Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 – 1,10 g/l)

●− Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.

Για επήρεια αλκοόλ 0,50 – 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Για όριο 0,80 g/l – 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

● Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h

●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»

● Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

●Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

− 2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)

● Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

● Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

● Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

● Υποτροπές:

− 1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

− 2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

●Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.

● Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.

Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες

● − Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα

− Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στην λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των Λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

● Εξαιρέσεις:

1. Επιβίβαση

2. Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο)

3. Νυχτερινές ώρες

4. Ταξί Μηδενικών Ρύπων

5. Ταξί Ειδικού Τύπου ΑΜΕΑ

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

● − Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

− Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.

● Υποτροπές:

− 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.

− 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Όρια ταχύτητας

● − Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 km/h.

− Από το 2026, εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.