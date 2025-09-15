Μέγκαν Μαρκλ: Γιορτάζει την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στην Καλιφόρνια μετά τη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Με μια τρυφερή ανάρτηση και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στις ΗΠΑ, έπειτα από την τετραήμερη επίσκεψή του στη Βρετανία, η οποία σημαδεύτηκε από τη συνάντησή του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Η 44χρονη Μαρκλ τίμησε την επιστροφή του Δούκα του Σάσεξ στο Montecito της Καλιφόρνια, μόλις μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του (σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου), με ένα story στο προφίλ του brand της «As Ever» στο Instagram, όπου εμφανίζεται να γεμίζει με κρασί δύο ποτήρια σε ξύλινο δίσκο, περιτριγυρισμένη από λουλούδια.

Η λεζάντα του story έγραφε: «Όταν ο αγαπημένος σου επιστρέφει στην πόλη…»

Η επίσκεψη του Χάρι σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση με τον πατέρα του έπειτα από 19 μήνες, πριν συνεχίσει το ταξίδι του για την Ουκρανία.

Ο Δούκας του Σάσεξ περιέγραψε πως ο μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «καλά», έπειτα από την πολυαναμενόμενη συνάντηση συμφιλίωσής τους στο Clarence House. Την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τους Αγώνες Invictus που ίδρυσε το 2014, δήλωσε για τον Κάρολο: «Ναι, είναι καλά, ευχαριστώ», όταν τον ρώτησαν για τη συνάντηση.

Μετά την επίσκεψή του στη Βρετανία, έκανε δηλώσεις για τη βιογραφία του «Spare» και τη σειρά του στο Netflix, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ήταν για εκδίκηση». Ο Χάρι, που σήμερα θα γιορτάσει τα 41α γενέθλιά του, πιστεύει ότι δεν «έβγαλε τα άπλυτα στη φόρα».

«Δεν μπορείς να έχεις συμφιλίωση πριν υπάρξει αλήθεια», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη με τον Guardian στο Κίεβο, ανέφερε: «Ξέρω ότι [το να μιλάω] ενοχλεί μερικούς ανθρώπους και πάει αντίθετα με την αφήγηση. Το βιβλίο; Ήταν μια σειρά διορθώσεων σε ιστορίες που ήδη κυκλοφορούσαν. Μια οπτική γωνία είχε παρουσιαστεί και έπρεπε να διορθωθεί».

«Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα. Ήταν ένα δύσκολο μήνυμα, αλλά το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνείδησή μου είναι καθαρή», συμπλήρωσε.

«Δεν πρόκειται για εκδίκηση, πρόκειται για υπευθυνότητα», εξήγησε.

Ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να επιθυμεί να ξαναχτίσει τη σχέση με τον γιο του και θέλει να περάσει χρόνο με τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, που δεν έχει δει εδώ και τρία χρόνια.

«Έχει γίνει σαφές ότι ο Χάρι πλέον μετανιώνει για ορισμένες από τις πράξεις του. Θέλει να επαναφέρει τη σχέση του με την οικογένεια και με τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε μια πηγή στην Daily Mail.

«Είναι δύσκολο να τον δούμε να επιστρέφει για να ζήσει στη Βρετανία, αλλά αυτό μπορεί να είναι η αρχή για κάτι που τουλάχιστον θα τους επιτρέψει να λειτουργούν ξανά ως ευρύτερη οικογένεια».

Ο εκπρόσωπος του Χάρι ανέφερε ότι ο Δούκας του Σάσεξ χάρηκε πολύ «που επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και που συνάντησε ξανά καλούς φίλους».