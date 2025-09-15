Emmy 2025: Βίντεο από την αμήχανη συνάντηση του Πέδρο Πασκάλ με τον Άνταμ Σκοτ – Τι λέει ειδικός στη γλώσσα του σώματος

Emmy 2025: Βίντεο από την αμήχανη συνάντηση του Πέδρο Πασκάλ με τον Άνταμ Σκοτ – Τι λέει ειδικός στη γλώσσα του σώματος

Στα φετινά βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Πέδρο Πασκάλ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα πιο άβολα στιγμιότυπα της βραδιάς, όταν η γνωστή του συνήθεια να αγκαλιάζει με ενθουσιασμό συναδέλφους και φίλους δεν έγινε δεκτή από τον ηθοποιό Άνταμ Σκοτ.

Ο 50χρονος πρωταγωνιστής του «The Last of Us» εμφανίστηκε με λευκό σύνολο και γυαλιά ηλίου, όμως πριν καν καθίσει στη θέση του, είχε μια αμήχανη συνάντηση με τον Σκοτ, πρωταγωνιστή του «Severance», με τον οποίο συναγωνιζόταν στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά.

Το viral βίντεο

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, δείχνει τον Σκοτ να αγγίζει τον Πασκαλ στο μπράτσο για να τραβήξει την προσοχή του.


Ο Πασκαλ γύρισε αμέσως και άνοιξε τα χέρια του για μια εγκάρδια αγκαλιά, αλλά ο Σκοτ «πάτησε φρένο».

Τι λέει η γλώσσα του σώματος

Όπως σχολίασε στη Daily Mail η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James, «Η γλώσσα του σώματος του Πέδρο όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Άνταμ, που ήταν και ο βασικός του αντίπαλος εκείνο το βράδυ, έδειχνε έναν άνθρωπο που προτιμά μια πολύ απτική και φιλική προσέγγιση, καθώς άνοιξε και τα δύο χέρια του για να προσφέρει μια ολοκληρωτική αγκαλιά στον Άνταμ», ανέφερε η James.

Σύμφωνα όμως την ίδια, ο Άνταμ Σκοτ «απέφυγε την αγκαλιά» και την «επίδειξη φιλίας» του Πέδρο Πασκάλ, «με κινήσεις που άφησαν τους δύο άνδρες να κοιτάζονται από μια πολύ μεγάλη κοινωνική απόσταση».


«Τα χέρια του Πέδρο βρίσκονταν ήδη σε κίνηση για να τυλίξουν τον κορμό του Άνταμ, όταν ο Άνταμ “πάτησε φρένο” βάζοντας τα χέρια του στους ώμους του Πέδρο για να σταματήσει την αγκαλιά επιτόπου. Τράβηξε πίσω το κεφάλι του και έγειρε μακριά, έσφιξε πρώτα τους ώμους του Πέδρο για να σταματήσει την αγκαλιά και στη συνέχεια τα χέρια για να την τερματίσει ολοκληρωτικά», εξήγησε η James.

Η James κατέληξε: «Ο Άνταμ έκανε ένα βήμα πίσω για να αποκαταστήσει την απόσταση ανάμεσά τους. Κοιτώντας μάλιστα προς τα κάτω και χτυπώντας τα χέρια του χαμηλά, ήθελε να δώσει το σήμα να προχωρήσει η στιγμή. Με το μεγάλο κενό πια ανάμεσά τους, έτεινε και το χέρι του για να γυρίσει από την άλλη ο Πέδρο, σαν να του έλεγε να συνεχίσει τον δρόμο του».

Οι αγκαλιές του Πασκάλ

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Πασκάλ έχει γίνει viral έπειτά από παρόμοιες συναντήσεις με γυναίκες συναδέλφους του, όπως η Βανέσα Κίρμπι, συμπρωταγωνίστρια του στο «Fantastic Four: First Steps», αλλά και η σύζυγος του Γουίλεμ Νταφόε, με μερίδα θαυμαστών να χαρακτηρίζουν αυτές τις στιγμές «ανατριχιαστικές».


Ο ηθοποιός του«Gladiator 2», έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το άγχος και πώς η ανθρώπινη επαφή τον βοηθάει να το ξεπερνά.


Σε συνέντευξή του στο Men’s Health νωρίτερα φέτος, εξήγησε πώς διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές: «Παρατήρησα, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2020, μέσα στην απομόνωση, πόσο μεγάλες είχαν γίνει οι κλήσεις FaceTime μου και οι τηλεφωνικές μου συζητήσεις, και πώς άρχισα να προσπαθώ περισσότερο να αλληλεπιδρώ, έχοντας προηγουμένως χάσει σε μεγάλο βαθμό αυτήν την επιλογή».

«Θυμάμαι πίσω στο λύκειο που ήμουν πάντα τόσο καλός στο να μιλάω με φίλους… και μετά δεν ξέρω πόσες μέρες πέρασαν που σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είναι κάτι που έχω κρατήσει πολύ μέσα μου. Πάντα ήμουν από εκείνους που απευθύνονται σε άλλους όταν αντιμετωπίζω κάτι δύσκολο ή κάτι που με αγχώνει», πρόσθεσε ο Πασκάλ.

 

