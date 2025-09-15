Emmy 2025: Ο 15χρονος Όουεν Κούπερ από το Adolescence έγραψε ιστορία – Ο νεότερος νικητής βραβείου επιστρέφει την Τετάρτη… στο σχολείο

Στην πιο λαμπερή βραδιά της τηλεόρασης, η ιστορία γράφτηκε με τον πιο απρόσμενο πρωταγωνιστή: έναν 15χρονο μαθητή από το Warrington που κατάφερε να γίνει ο νεότερος άνδρας νικητής Emmy όλων των εποχών. Ο Owen Cooper, ο έφηβος πρωταγωνιστής της σειράς «Adolescence» του Netflix, αποθεώθηκε στο Λος Άντζελες κερδίζοντας το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά, σε μια βραδιά που η παραγωγή του σάρωσε τα πάντα αποσπώντας 8 βραβεία.

Ο Cooper, σε ηλικία 15 ετών, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του από τη Sydney Sweeney και καταχειροκροτήθηκε από τους σταρ του Χόλιγουντ.

Μετά τον θρίαμβό του, ο Owen Cooper ετοιμάζεται να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, καθώς θα επιβιβαστεί αμέσως σε αεροπλάνο για να επιστρέψει στο σχολείο την Τετάρτη – πήρε μια εβδομάδα άδεια, προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες για τη μεγάλη βραδιά.

Μυθική βραδιά για τον Cooper – 8 Emmy το «Adolescence»

«Το να στέκομαι εδώ πάνω είναι απλά τόσο σουρεαλιστικό. Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα υποκριτικής πριν από μερικά χρόνια, δεν περίμενα καν ότι θα βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ», είπε συγκινημένος.

Συνέχισε λέγοντας: «Ήμουν ένα τίποτα πριν από τρία χρόνια. Είμαι εδώ τώρα. Αν ακούσεις, αν συγκεντρωθείς και βγεις λίγο έξω από τη ζώνη άνεσής σου, τι πειράζει αν ντροπιαστείς λίγο;».

Ο 15χρονος ηθοποιός επικράτησε απέναντι σε μεγάλα ονόματα, όπως ο Javier Bardem («Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story»), ο Rob Delaney («Dying for Sex»), ο Peter Sarsgaard («Presumed Innocent»), ο Bill Camp («Presumed Innocent») και ο συμπρωταγωνιστής του στο «Adolescence», Ashley Walters.

Η σειρά κατέκτησε οκτώ βραβεία και συγκέντρωσε συνολικά 13 υποψηφιότητες.

Ο σκηνοθέτης της, Philip Barantini, τιμήθηκε με το βραβείο Σκηνοθεσίας σε Μίνι Σειρά, ενώ ο Stephen Graham έφυγε με τρεις διακρίσεις – Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του Eddie Miller, το βραβείο Σεναρίου που μοιράστηκε με τον Jack Thorne και το βραβείο Καλύτερης Σειράς που παρέλαβε εκ μέρους του καστ και του συνεργείου.

Η Erin Doherty απέσπασε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ η σειρά είχε ήδη κερδίσει δύο σε δύο κατηγορίες πριν από τη μεγάλη βραδιά, για τη Φωτογραφία και το Κάστινγκ.

Ο σεναριογράφος Jack Thorne, γνωστός και από το «Mr Bates Versus The Post Office», ευχαρίστησε ιδιαίτερα το νεανικό καστ της σειράς, κατονομάζοντας αρκετούς μαθητές που εμφανίστηκαν στις σκηνές. Ο Cooper, ωστόσο, ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση, με τους τηλεθεατές και τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν έναν έφηβο να γράφει ιστορία σε μια τελετή που διανύει ήδη 77 χρόνια ζωής.

Θρίαμβος για το «The Studio»

Το «The Studio» με τον Seth Rogen κέρδισε 13 βραβεία Emmy, σπάζοντας το ρεκόρ της πιο πολυβραβευμένης κωμικής σειράς σε μία σεζόν.

Το «The Pitt» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, με τον Noah Wylie να βραβεύεται για την ερμηνεία του ως γιατρός σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ ο Adam Randall κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας σε Δραματική Σειρά.

Το «Severance», παρότι είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, περιορίστηκε σε δύο βραβεία.

Επιστροφή στο σχολείο

Λίγο πριν τη βράβευσή του, ο 15χρονος Cooper είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», όπου αστειεύτηκε για την αδιαφορία των συμμαθητών του απέναντι στη δόξα του.

«Δεν μένουν ξύπνιοι μέχρι τις τέσσερις το πρωί», είπε αναφερόμενος στη μεγάλη βραδιά. «Δεν θα το έβλεπαν ούτως ή άλλως, για να είμαι δίκαιος. Όλοι έχουν δει το “Adolescence”, αλλά δεν τους νοιάζει ιδιαίτερα».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι επιστρέφει αμέσως στο σχολείο: «Γυρνάω στο σχολείο την Τετάρτη. Ήμουν εκεί την Τρίτη», είπε στον Kimmel, εξηγώντας ότι κουβαλούσε μαζί του μια τσάντα με εργασίες, ακόμα και για το μάθημα που μισεί περισσότερο, τα μαθηματικά.

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε «Όταν κάθεσαι στα Emmys και βρίσκεσαι με όλους αυτούς τους διάσημους ηθοποιούς, σκέφτεσαι, “Χρειάζεται στ’ αλήθεια να ξέρω άλγεβρα;”», ο Owen απάντησε: «Αυτό σκέφτομαι κάθε πρωί πριν πάω σχολείο. Γιατί θέλω να περάσω, δεν θέλω να αποτύχω, αλλά…».

