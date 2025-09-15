Συνταγή για πίτα με σπανάκι, φέτα και λεμονάτη σάλτσα με κουκουνάρι

Η πίτα με σπανάκι και φέτα, αλλιώς γνωστή ως σπανακόπιτα, στην οποία βασίζεται αυτή η συνταγή, έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κουζίνα. Μπορείτε να προσθέσετε πολλά φρέσκα κρεμμυδάκια, γιατί, σε συνδυασμό, τα μαγειρεμένα πράσινα κρεμμύδια και το σπανάκι είναι ένα πικρό-γλυκό υπέροχο όνειρο, ειδικά όταν εξισορροπούνται με λίγη κρεμώδη ρικότα.

Αλλά για να μην γίνει πολύ βαρετό, μπορείτε να αυξήσετε τη δόση των φρέσκων βοτάνων, τη δυνατή φέτα και να ολοκληρώσετε με μια φρέσκια λεμονάτη σάλτσα με κουκουνάρι.

Το ίδιο, αλλά στην πραγματικότητα αρκετά διαφορετικό.

Πίτα με σπανάκι και φέτα με λεμονάτη σάλτσα και κουκουνάρι

Προετοιμασία: 15 λεπτά

Μαγείρεμα: 45 λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά

50 γρ. κουκουνάρι

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

200 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια (περίπου 2 ματσάκια), κομμένα σε ροδέλες, πλυμένα

4 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες και ψιλοκομμένες

Αλάτι θαλασσινό

1 κιλό κατεψυγμένο σπανάκι, ξεπαγωμένο

25 γρ. φρέσκος άνηθος, μόνο τα φύλλα και τα τρυφερά κοτσάνια, ψιλοκομμένα

Μια τριμμένη πρέζα φρέσκο μοσχοκάρυδο

2 κουτ. γλ. ξηρή μέντα

1 λεμόνι, ξύσμα τριμμένο

200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

150 γρ. ρικότα

7 φύλλα φύλλου (270 γρ.)

1 κουτ. γλ. σπόρους μάραθου

60 γρ. μαϊντανό, μόνο τα φύλλα, ψιλοκομμένα πολύ καλά

Εκτέλεση