Συνταγή για πίτα με σπανάκι, φέτα και λεμονάτη σάλτσα με κουκουνάρι

Η πίτα με σπανάκι και φέτα, αλλιώς γνωστή ως σπανακόπιτα, στην οποία βασίζεται αυτή η συνταγή, έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κουζίνα. Μπορείτε να προσθέσετε πολλά φρέσκα κρεμμυδάκια, γιατί, σε συνδυασμό, τα μαγειρεμένα πράσινα κρεμμύδια και το σπανάκι είναι ένα πικρό-γλυκό υπέροχο όνειρο, ειδικά όταν εξισορροπούνται με λίγη κρεμώδη ρικότα.
Αλλά για να μην γίνει πολύ βαρετό, μπορείτε να αυξήσετε τη δόση των φρέσκων βοτάνων, τη δυνατή φέτα και να ολοκληρώσετε με μια φρέσκια λεμονάτη σάλτσα με κουκουνάρι.
Το ίδιο, αλλά στην πραγματικότητα αρκετά διαφορετικό.
Πίτα με σπανάκι και φέτα με λεμονάτη σάλτσα και κουκουνάρι
- Προετοιμασία: 15 λεπτά
- Μαγείρεμα: 45 λεπτά
- Μερίδες: 4
Υλικά
- 50 γρ. κουκουνάρι
- Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- 200 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια (περίπου 2 ματσάκια), κομμένα σε ροδέλες, πλυμένα
- 4 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες και ψιλοκομμένες
- Αλάτι θαλασσινό
- 1 κιλό κατεψυγμένο σπανάκι, ξεπαγωμένο
- 25 γρ. φρέσκος άνηθος, μόνο τα φύλλα και τα τρυφερά κοτσάνια, ψιλοκομμένα
- Μια τριμμένη πρέζα φρέσκο μοσχοκάρυδο
- 2 κουτ. γλ. ξηρή μέντα
- 1 λεμόνι, ξύσμα τριμμένο
- 200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
- 150 γρ. ρικότα
- 7 φύλλα φύλλου (270 γρ.)
- 1 κουτ. γλ. σπόρους μάραθου
- 60 γρ. μαϊντανό, μόνο τα φύλλα, ψιλοκομμένα πολύ καλά
Εκτέλεση
- Βάζετε το κουκουνάρι σε ένα μεγάλο τηγάνι και το ζεσταίνετε σε μέτρια φωτιά για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε λεπτό, μέχρι να ροδίσει καλά.
- Μετά, το βάζετε σε ένα μπολ.
- Ζεσταίνετε 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο στο ίδιο τηγάνι και, όταν ζεσταθεί, προσθέτετε όλα τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το σκόρδο και 1 κουτ. γλ. αλάτι.
- Μαγειρεύετε, ανακατεύοντας, για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμυδάκια και να αποκτήσουν σκούρο πράσινο χρώμα.
- Προσθέτετε το ξεπαγωμένο σπανάκι και μαγειρεύετε για 10 λεπτά, μέχρι να εξατμιστεί όλο το νερό.
- Στη συνέχεια, προσθέτετε τον άνηθο και μαγειρεύετε για 2 ακόμα λεπτά.
- Προσθέτετε το μοσχοκάρυδο, τη ξερή μέντα, το ξύσμα λεμονιού, τη φέτα και την ρικότα, μαγειρεύετε για 2 λεπτά ακόμα και αφαιρείτε από τη φωτιά.
- Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200°C (180°C με αέρα) – αέριο 6. Απλώνετε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί ψησίματος (περίπου 60 εκ. μήκος) σε μια επιφάνεια.
- Ανοίξτε ένα φύλλο φύλλου πάνω στο χαρτί και αλείφετε το με ελαιόλαδο.
- Στρώστε το δεύτερο φύλλο πάνω του, γυρισμένο 45° (όπως το 1 η ώρα του ρολογιού), αλείφετε και αυτό με λάδι, και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα φύλλα (3, 5, 7 η ώρα) μέχρι να χρησιμοποιήσετε όλα τα 7 φύλλα.
- Βάζετε το μείγμα σπανακιού και τυριών στο κέντρο του επάνω φύλλου, απλώνοντάς το σε διάμετρο 20-22 εκ.
- Σηκώνετε τις άκρες του φύλλου προς το κέντρο και τις τυλίγετε, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του μείγματος εκτεθειμένο.
Αλείφετε ξανά με ελαιόλαδο τις εκτεθειμένες άκρες του φύλλου και πασπαλίζετε με τους σπόρους μάραθου.
- Βάζετε την πίτα στο φούρνο και ψήνετε για 25 λεπτά, μέχρι το φύλλο να ροδίσει.
- Βγάζετε την πίτα από το φούρνο και την αφήνετε να ξεκουραστεί για 10-15 λεπτά.
- Εν τω μεταξύ, ετοιμάζετε τη σάλτσα: Αφαιρείτε και πετάτε τη λευκή φλούδα από το λεμόνι.
- Κόβετε τη σάρκα σε τέταρτα και μετά σε πολύ λεπτές φέτες, προσθέτετε τις στο μπολ με τα κουκουνάρι και ανακατεύετε. Προσθέτετε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, 4 κουταλιές ελαιόλαδο και ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
- Όταν η πίτα έχει ξεκουραστεί, σερβίρετε με τη σάλτσα από πάνω και απολαμβάνετε!