Συνταγή για πουρέ πατάτας ποιότητας Michelin

Η απλή συνταγή εφευρέθηκε από τον Ζοέλ Ρομπισιόν, έναν σεφ με 31 αστέρια Michelin,ο οποίος είχε ανακηρυχθεί σε “σεφ του αιώνα”. Πλησιάζει η εποχή που θα αναζητάμε comfort food.
Τι πιο ιδανικό από μια μερίδα πουρέ πατάτας – λείος, κρεμώδης και νόστιμος, συνδυάζεται υπέροχα με διάφορα πιάτα, ενώ είναι και αρκετά εύκολο να τον προετοιμάσετε.
Αν δεν είστε φαν του έτοιμου πουρέ από το σούπερ μάρκετ, είναι πολύ εύκολο να τον φτιάξετε στο σπίτι.
Η απλή συνταγή του Ζοέλ Ρομπισιόν για πουρέ πατάτας
Ωστόσο, αν θέλετε να απογειώσετε τις πατάτες σας, τότε υπάρχει μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι σεφ με αστέρια Michelin, η οποία θα κάνει όλη τη διαφορά.
Ο σεφ Phoenix πρόσφατα μπήκε στο TikTok για να δοκιμάσει μια συνταγή που αγαπούν οι επαγγελματίες, η οποία βασίζεται σε έναν πολύ απλό λόγο.
Αυτή η συνταγή δημιουργήθηκε από τον Ζοέλ Ρομπισιόν, έναν σεφ με 31 αστέρια Michelin,ο οποίος είχε ανακηρυχθεί «σεφ του αιώνα». Με έδρα τη Γαλλία, ο πουρές πατάτας αυτού του μαέστρου της μαγειρικής, θεωρείται συχνά ο καλύτερος στον κόσμο.
Παρά την αναγνώριση που έχει, το πιάτο αυτό δεν είναι δύσκολο να ετοιμαστεί, καθώς χρειάζονται μόνο τέσσερα υλικά. Ένα από αυτά είναι το βούτυρο, και θα χρειαστείτε μια γενναιόδωρη ποσότητα, αναφέρει η εφημερίδα Express. Σύμφωνα με τον ειδικό, όσες πατάτες κι αν χρησιμοποιείτε, το βούτυρο και το γάλα πρέπει να ζυγίζουν το μισό.
Ίσως να φαίνεται υπερβολικό, αλλά αυτές οι πατάτες είναι μια αληθινή απόλαυση και είναι η τέλεια λιχουδιά για αυτές τις δροσερές, βροχερές βραδιές.
Μια ακόμη ιδιαιτερότητα αυτής της συνταγής, είναι ότι οι πατάτες δεν καθαρίζονται πριν από το βράσιμο – αυτό το βήμα γίνεται αργότερα. Επίσης, στραγγίζονται αφού τις πολτοποιήσετε, κάτι που τους δίνει αυτήν την απίστευτα λεία υφή.
Υλικά
- 1 κιλό πατάτες Le Ratte
- 250 γρ. κρύο αλατισμένο βούτυρο κομμένο σε κύβους
- 250 ml ζεστό γάλα
- Αλάτι θαλάσσης σε νιφάδες
- Βάλτε τις πατάτες σε μια μεγάλη κατσαρόλα και προσθέστε αρκετές πρέζες αλάτι θαλάσσης σε νιφάδες
- Μαγειρέψτε για περίπου 30λεπτά μέχρι να μαλακώσουν
- Βάλτε τις πατάτες σε μια μεγάλη κατσαρόλα και αλατίστε τις με μερικές πρέζες χονδρό αλάτι
- Μαγειρέψτε για περίπου 30 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν
- Στη συνέχεια, στραγγίστε τις πατάτες και αφαιρέστε τη φλούδα τους ενώ είναι ακόμα ζεστές.
- Ένας απλός τρόπος είναι να κάνετε μια κάθετη τομή κατά μήκος της κάθε πατάτας και να αφαιρέσετε τη φλούδα από εκεί, κρατώντας τη με χαρτί κουζίνας αν είναι πολύ ζεστή για να τη χειριστείτε.
- Στη συνέχεια, λιώστε τις πατάτες σε μια κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά, πράγμα που θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των περιττών υγρών.
- Βγάλτε τις από την κατσαρόλα και περάστε τις από ένα πολύ λεπτό κόσκινο για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα μείνουν σβόλοι.
- Επιστρέψτε τις πατάτες στην κατσαρόλα και προσθέστε το ψιλοκομμένο κρύο βούτυρο.
- Όταν ομογενοποιηθεί πλήρως, χτυπήστε μέσα το ζεστό γάλα και το επιπλέον αλάτι, ανακατεύοντας γρήγορα για να μην κόψει το μείγμα.