Συνταγή για πουρέ πατάτας ποιότητας Michelin

Η απλή συνταγή εφευρέθηκε από τον Ζοέλ Ρομπισιόν, έναν σεφ με 31 αστέρια Michelin,ο οποίος είχε ανακηρυχθεί σε “σεφ του αιώνα”. Πλησιάζει η εποχή που θα αναζητάμε comfort food.

Τι πιο ιδανικό από μια μερίδα πουρέ πατάτας – λείος, κρεμώδης και νόστιμος, συνδυάζεται υπέροχα με διάφορα πιάτα, ενώ είναι και αρκετά εύκολο να τον προετοιμάσετε.

Αν δεν είστε φαν του έτοιμου πουρέ από το σούπερ μάρκετ, είναι πολύ εύκολο να τον φτιάξετε στο σπίτι.

Η απλή συνταγή του Ζοέλ Ρομπισιόν για πουρέ πατάτας

Ωστόσο, αν θέλετε να απογειώσετε τις πατάτες σας, τότε υπάρχει μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι σεφ με αστέρια Michelin, η οποία θα κάνει όλη τη διαφορά.

Ο σεφ Phoenix πρόσφατα μπήκε στο TikTok για να δοκιμάσει μια συνταγή που αγαπούν οι επαγγελματίες, η οποία βασίζεται σε έναν πολύ απλό λόγο.

Αυτή η συνταγή δημιουργήθηκε από τον Ζοέλ Ρομπισιόν, έναν σεφ με 31 αστέρια Michelin,ο οποίος είχε ανακηρυχθεί «σεφ του αιώνα». Με έδρα τη Γαλλία, ο πουρές πατάτας αυτού του μαέστρου της μαγειρικής, θεωρείται συχνά ο καλύτερος στον κόσμο.

Παρά την αναγνώριση που έχει, το πιάτο αυτό δεν είναι δύσκολο να ετοιμαστεί, καθώς χρειάζονται μόνο τέσσερα υλικά. Ένα από αυτά είναι το βούτυρο, και θα χρειαστείτε μια γενναιόδωρη ποσότητα, αναφέρει η εφημερίδα Express. Σύμφωνα με τον ειδικό, όσες πατάτες κι αν χρησιμοποιείτε, το βούτυρο και το γάλα πρέπει να ζυγίζουν το μισό.

Ίσως να φαίνεται υπερβολικό, αλλά αυτές οι πατάτες είναι μια αληθινή απόλαυση και είναι η τέλεια λιχουδιά για αυτές τις δροσερές, βροχερές βραδιές.

Μια ακόμη ιδιαιτερότητα αυτής της συνταγής, είναι ότι οι πατάτες δεν καθαρίζονται πριν από το βράσιμο – αυτό το βήμα γίνεται αργότερα. Επίσης, στραγγίζονται αφού τις πολτοποιήσετε, κάτι που τους δίνει αυτήν την απίστευτα λεία υφή.

Υλικά