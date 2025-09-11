Η μοναδική συνταγή του Thomas Keller για κολοκυθάκια – Το κόλπο στο ψήσιμο που απογειώνει τη γεύση

Ο Thomas Keller, διάσημος σεφ και ιδιοκτήτης εστιατορίων βραβευμένα με αστέρια Michelin στην Αμερική – όπως το The French Laundry και το Per Se, έχει αφήσει το στίγμα του με το εξαιρετικά απλό κόλπο για κολοκυθάκια.

Η τεχνική του για το χαράκωμα και το ψήσιμο είναι τόσο αλάνθαστη και νόστιμη που πιθανότατα δεν θα ξαναφτιάξετε κολοκυθάκι με άλλο τρόπο—είναι εθιστική.

Αν την δοκιμάσετε, δεν θα ξαναφτιάξετε κολοκυθάκι με κανέναν άλλον τρόπο.

Aν καλλιεργείτε τα δικά σας κολοκυθάκια, ξέρετε πόσο γρήγορα αναπαράγονται και πόσο έντονα αγωνίζεστε να βρείτε νέους τρόπους για να τα προετοιμάσετε.

Ο καινοτόμος τρόπος προετοιμασίας κολοκυθιών έγινε γρήγορα viral, καθώς είναι κάτι εξαιρετικά απλό στην παρασκευή, αλλά φαίνεται (και έχει γεύση) πιάτου από εστιατόριο 5 αστέρων.

Ο Keller έκανε τη συνταγή μέρος μιας σειράς MasterClass.

Τι κάνει την τεχνική του Thomas Keller να ξεχωρίζει;

Η τεχνική ψησίματος του κολοκυθιού του Keller ξεκινά με το χάραγμα του λαχανικού, πριν το μαγείρεμα, για να επιτρέψει στο κολοκυθάκι να απορροφήσει επιπλέον γεύση.

Η διαδικασία μαγειρέματος ξεκινά με ένα τηγάνισμα 5 λεπτών, το οποίο είναι απαραίτητο για να παραμείνει το κολοκυθάκι τραγανό και γεμάτο γεύση.

Το δεύτερο βήμα είναι 25 λεπτά ψήσιμο σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας για να βοηθήσει στο σπάσιμο του λαχανικού.

Όλη η μέθοδος ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδικασίας να είναι εντελώς αδιάφορο.

Όπως μοιράστηκε με το MasterClass, “Θα ξέρετε ότι το πιάτο είναι έτοιμο όταν το κολοκυθάκι είναι εντελώς μαλακό, και όχι όταν χτυπήσει το χρονόμετρο του φούρνου σας”.

Συστατικά

Απαιτώντας μόνο τρία υλικά, αυτό το πιάτο είναι απίστευτα εύκολο (και φτηνό):

Κολοκυθάκι

Λάδι

Αλάτι

Μόλις το κολοκυθάκι προετοιμαστεί, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το σερβίρετε. Θα δείτε στο Instagram ότι η @hungryforhistory βάζει στο πιάτο της pico de gallo:

Μια άλλη νόστιμη ιδέα είναι να τοποθετήσετε το μαγειρεμένο κολοκυθάκι με ψιλοκομμένο βασιλικό, σκόρδο και ντομάτες για να του δώσετε ιταλική αίσθηση.

Προτείνεται ακόμη και η Σάλτσα Vierge του Keller.

Μόλις μάθετε πώς να μαγειρεύετε το κολοκυθάκι, οι τρόποι για να το σερβίρετε είναι άπειροι.

Εκτέλεση

Κόψτε το κολοκυθάκι στη μέση και χαράξτε το.

Αλατίστε το κολοκυθάκι και αφήστε το να ξεκουραστεί για 10-15 λεπτά.

Στύψτε το περιττό νερό.

Ζεστάνετε λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι και μαγειρέψτε το κολοκυθάκι με την χαραγμένη πλευρά προς τα κάτω για πέντε λεπτά.

Γαρνίρετε με Sauce Vierge, pico de gallo ή salsa και απολαύστε!

Τι να συνοδεύσετε με το κολοκύθι του Thomas Keller

Αυτό το συνοδευτικό κολοκύθι σίγουρα θα είναι το “αστέρι” σε όλα τα καλοκαιρινά μου μπάρμπεκιου.

Ταιριάζει τέλεια δίπλα σε ένα ιταλικό λουκάνικο μπέργκερ ή σε αυτό το μπέργκερ με γεμιστό corned beef.

Παρά το γεγονός ότι είναι λίγο λιπαρό από το τηγάνισμα, η τρυφερή υφή του δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι πραγματικά κολοκύθι που λιώνει στο στόμα.