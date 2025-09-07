Παραδοσιακή ιταλική συνταγή με μια μοντέρνα προσέγγιση για την μακαρονάδα βραβευμένου εστιατορίου στο Αμάλφι

Η συνταγή για ζυμαρικά ζίτι προέρχεται από την οικογένεια που βρίσκεται πίσω από το διάσημο εστιατόριο Don Alfonso, το οποίο έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin. Πρόκειται για μια παραδοσιακή ιταλική συνταγή με μια μοντέρνα προσέγγιση, που συνδυάζει απλά υλικά με φαντασία και υψηλή ποιότητα, ακολουθώντας τις αυθεντικές παραδόσεις της ιταλικής κουζίνας.

Το πιο ανεπίσημο Casa Don Alfonso, που άνοιξε το 2021 στο Σεντ Λούις, θα προσφέρει παραδοσιακές συνταγές όπως αυτή την κλασική επιλογή για το Κυριακάτικο γεύμα.

Ενώ το εμβληματικό εστιατόριο Don Alfonso 1890 στην Ακτή Αμάλφι έχει κερδίσει τα αστέρια Michelin για την εκλεπτυσμένη κουζίνα και την εξυπηρέτηση, αυτό που θυμούνται οι περισσότεροι επισκέπτες από το δείπνο τους εκεί είναι η θερμή υποδοχή που λαμβάνουν από την οικογένεια Iaccarino, η οποία κατέχει και λειτουργεί το εστιατόριο από τη δεκαετία του 1970. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα, είναι ακριβώς αυτό που θέλουν να φέρουν οι Iaccarino στο πρώτο τους εστιατόριο στις ΗΠΑ, το Casa Don Alfonso, όταν ανοίξει στο νέο The Ritz-Carlton, St. Louis στις αρχές του 2021.

Με τον οραματισμό μιας πιο ανεπίσημης εκδοχής του ιταλικού εστιατορίου υψηλής κουζίνας, το νέο εστιατόριο θα διατηρήσει ακόμα έναν κομψό διάκοσμο και εξαιρετική εξυπηρέτηση, αλλά το μενού του θα επικεντρώνεται σε αυθεντικά ναπολιτάνικα κλασικά πιάτα και “αυθεντικές συνταγές των γιαγιάδων”, λέει ο εστιάτορας Mario Iaccarino.

“Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά πιάτα, αλλά οι συνταγές τους πιθανότατα έχουν αλλάξει με τα χρόνια”, εξηγεί. “Εμείς θα παρουσιάσουμε τις πραγματικές συνταγές—τις 100% αυθεντικές εκδοχές. Αυτά είναι τα είδη των πιάτων που θα έτρωγα όταν πήγαινα στη γιαγιά μου για το Κυριακάτικο γεύμα”.

Ανάμεσα στα πιάτα που θα περιλαμβάνονται στο μενού θα είναι πιάτα όπως το ψάρι Καρτότσιο, κλασικά ψημένα προϊόντα της Νάπολης, μια σούπα “νεότητας” και Ziti της Γιαγιάς. Εδώ, ο Iaccarino μοιράζεται τη συνταγή για το τελευταίο πιάτο, ένα σχετικά απλό ζυμαρικό που αναδεικνύει τα ιταλικά υλικά και, με τις γεύσεις του, σας μεταφέρει στην ακτή του Σορέντο.

Συνταγή για ζυμαρικά ζιτί με συνταγή από την γιαγιά του Casa Don Alfonso

Υλικά:

225 γρ. ξηρά ζυμαρικά ζιτί

¼ φλιτζανιού μαϊντανό, συν λίγο για γαρνίρισμα

¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας

4 φιλέτα αντσούγιας σε ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες τσίλι

3 σκελίδες σκόρδο

20 ντοματίνια, κομμένα σε τέταρτα

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένα κρουτόν (περίπου 1/2 ίντσας)

Θαλασσινό αλάτι

Μέθοδος: