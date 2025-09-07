Φορτώνει με Bayraktar τα Βαλκάνια η Τουρκία

Ακόμη μία εξαγωγική επιτυχία της Τουρκίας, που κατάφερε να πουλήσει drones σε ακόμη μία χώρα των Βαλκανίων και ταυτόχρονα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κροατία έγινε η 6η κατά σειρά χώρα των Βαλκανίων που η Τουρκία φορτώνει με δικά της -ανάπτυξης και κατασκευής- drones.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Κροατία γίνεται η 6η χώρα των Βαλκανίων που η Τουρκία φορτώνει με drones Bayraktar, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά την αμυντική της βιομηχανία ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, σύναψης στρατηγικών σχέσεων και διείσδυσης στα Βαλκάνια και την ΕΕ.

Η Κροατική Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε τα UAV Bayraktar TB2. Το σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar TB2 αποκαλύφθηκε σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο Συνταγματάρχη Μάρκο Ζίβκοβιτς στο Πλέσο στις 2 Σεπτεμβρίου 2025. Έξι Bayraktar TB2 θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό της 125ης Μοίρας Αναγνώρισης Μάχης της Κροατικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Υπουργός Άμυνας Ιβάν Άνουσιτς, μιλώντας στην τελετή, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση του προσωπικού που εκπαιδεύτηκε στην Τουρκία. Ο Άνουσιτς δήλωσε: «Έχουμε γίνει μάρτυρες των εντυπωσιακών επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Bayraktar. Αυτά τα συστήματα διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε μάχες αλλά και σε πολιτικές αποστολές όπως η έρευνα και διάσωση » .

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Κροατικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Τίχομιρ Κούντιντ, τόνισε τη στρατηγική σημασία του UAV Bayraktar TB2. Ο Κούντιντ δήλωσε: «Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι πλέον απλώς στοιχεία υποστήριξης. Έχουν γίνει θεμελιώδες μέρος της μαχητικής ισχύος του στρατού μας. Αποκτούμε νέες δυνατότητες με συστήματα όπως τα drones Bayraktar και FPV». Αναφέρθηκε ότι το προσωπικό έλαβε ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην Τουρκία μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου και ότι όλοι οι συμμετέχοντες αποφοίτησαν με αποτελέσματα άνω του μέσου όρου. Ο Συνταγματάρχης Αντρέι Τιγιάν, Διοικητής της 125ης Μοίρας Μάχης-Αναγνώρισης της Κροατικής Πολεμικής Αεροπορίας, σχολίασε: «Η εκπαιδευτική μας ομάδα έχει επαινεθεί ως μια πολύ επιτυχημένη και φιλόδοξη ομάδα. Μια δεύτερη ομάδα έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει σε εκπαίδευση στην Τουρκία τον επόμενο χρόνο».

Το UAV Bayraktar TB2

Η ιστορική συμφωνία που καλύπτει την εξαγωγή του UAV Bayraktar TB2 υπογράφηκε μεταξύ της Baykar και του Υπουργείου Άμυνας της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ τον Νοέμβριο του 2024. Σε αυτό το πλαίσιο, το Bayraktar TB2, η κορυφαία πλατφόρμα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, εντάσσεται στους κόλπους των δυνάμεων ασφαλείας της Κροατίας και θα υπηρετήσει στους κροατικούς ουρανούς.

Η Baykar, που έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη εταιρεία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον κόσμο, υπέγραψε την ιστορική συμφωνία για την εξαγωγή του UAV Bayraktar TB2 στην Κροατία. Η συμφωνία εξαγωγής υπογράφηκε από τον υπουργό Άμυνας της Κροατίας, Ιβάν Άνουσιτς, και τον Γενικό Διευθυντή της Baykar, Χάλουκ Μπαϊρακτάρ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ, την πρωτεύουσα της Κροατίας.

Σύμφωνα με το τουρκικό ‘defence turk’ με την υπογραφή αυτή, το Bayraktar TB2 εισέρχεται στο απόθεμα ακόμα μιας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει ότι πλέον η Baykar έχει αρχίσει να γίνεται όργανο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής σε παγκάσμιο επίπεδο. Πλέον, οι ειδικοί περιγράφουν το Bayraktar TB2 ως ένα UAV που αλλάζει το πεδίο της μάχης και προτιμάται από ασιατικές και αφρικανικές χώρες, καθώς και από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Από τον Νοέμβριο του 2024, τα εθνικά UAV βρίσκονται στο απόθεμα έξι μελών του ΝΑΤΟ και τεσσάρων μελών της ΕΕ και συνεχίζουν με επιτυχία τις αποστολές τους.

Η Τουρκία έχει πουλήσει ή έχει δωρίσει Bayraktar drones σε συνολικά 6 χώρες των Βαλκανίων, με στόχο την επέκταση της επιρροής της στην περιοχή.

Οι χώρες αυτές είναι: