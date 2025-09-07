Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999 σημειώθηκε ο σεισμός 5,9 Ρίχτερ. Άφησε πίσω του 143 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Αστυνομικής Συνεργασίας
  • Διεθνής Ημέρα για Καθαρό Αέρα και Γαλάζιους Ουρανούς
  • Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Μυική Δυστροφία τύπου Ντισέν

Γεγονότα

  • 413 π.Χ.: Οι Συρακούσιοι, υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο, κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελία (Πελοποννησιακός Πόλεμος).
  • 1833: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμήδι από τη Βαυαρική Ανιβασιλεία, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
  • 1912: Οι Σάμιοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος.
  • 1936: Με τον Αναγκαστικό Νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΥΡΕ (Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών) «δια την διαπαιδαγώγησιν, μόρφωσιν και ψυχαγωγίαν του κοινού». Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ.
  • 1960: Ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα, με σκάφος τύπου Dragon, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
  • 1964: Ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον Εστί» (σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη), χαρακτηρίζοντάς τον «αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξοστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής». Παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
  • 1999: Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα, με απολογισμό 143 νεκρούς, 700 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους.
  • 2004: Ο τυφώνας Ιβάν πλήττει τη Γρενάδα, με 39 νεκρούς.
  • 2005: Πρώτες προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο.

Γεννήσεις

  • 1909: Ελία Καζάν, (Ηλίας Καζαντζόγλου), ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. («Λεωφορείον ο Πόθος», «Αμέρικα – Αμέρικα», «Ανατολικά της Εδέμ», «Το Λιμάνι της Αγωνίας») (Θαν. 28/9/2003)
  • 1930: Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ.
  • 1950: Κρίσι Χάιντ, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος «Pretenders».
  • 1952: Γιώργος Γερολυμάτος, Έλληνας τραγουδιστής

Θάνατοι

  • 1827: Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον Αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα «Ελλάς» από μία εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. (Γεν. 19/2/1809)
  • 2003: Αρτέμης Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. (Γεν. 1930)
  • 2015: Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 24/9/1924)

