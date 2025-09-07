EuroBasket 2025: Το πανόραμα της πρώτης μέρας της φάσης των «16» – Ποιες χώρες προκρίθηκαν στα προημιτελικά

Η πρώτη ημέρα της νοκ άουτ φάσης του EuroBasket 2025 πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις, με τη Φινλανδία να υπογράφει τη μεγαλύτερη έκπληξη αποκλείοντας τη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, ενώ Τουρκία, Γερμανία και Λιθουανία σφράγισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά.

Η Τουρκία δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Σουηδία, κυνηγώντας την ανατροπή για μεγάλο διάστημα. Στο φινάλε, όμως, η ομάδα του Αταμάν πήρε τη νίκη με 85-79 και προκρίθηκε στους «8» του τουρνουά. Στα προημιτελικά, θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Πολωνία – Βοσνία.

Η Γερμανία, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και «χάλκινη» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ του 2022, επικράτησε εύκολα της Πορτογαλίας με 85-58, έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της στην τέταρτη περίοδο. Το παιχνίδι διεξήχθη στην Arena Riga της Λετονίας και έστειλε τη Γερμανία στα προημιτελικά, όπου την Τρίτη (9/7, 17:00) θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Ιταλία – Σλοβενία.

Με κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, η Λιθουανία νίκησε τη διοργανώτρια Λετονία με 88-79 στη Ρίγα και εξασφάλισε την πρόκρισή της για δωδέκατη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά. Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις περιμένει πλέον τον νικητή της αυριανής αναμέτρησης Ελλάδα – Ισραήλ (07/09, 21:45) για το εισιτήριο στα ημιτελικά.

Το μεγάλο σοκ της ημέρας ήρθε στον αγώνα της Σερβίας με τη Φινλανδία. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ασταμάτητος, οδηγώντας την ομάδα του σε τεράστια νίκη με 92-86 και αφήνοντας εκτός διοργάνωσης το μεγάλο φαβορί για το χρυσό. Οι Φινλανδοί πανηγύρισαν την πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη φορά στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα παίξουν την Τετάρτη (10/9, 21:00) απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Γαλλία – Γεωργία.