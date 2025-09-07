Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, ανάμεσα τους και ένα παιδί 9 ετών, έπειτα από βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Βομβαρδισμός της Ρωσίας στην περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας (βορειοανατολικά), κοντά στα σύνορα, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Σάββατο το βράδυ.

«Κατόπιν εχθρικής επίθεσης στην περιφέρεια της κοινότητας Πούτβιλ, ένας άνθρωπος είναι νεκρός και υπάρχουν τραυματίες», ανάμεσά τους παιδί 9 ετών, ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ρωσική επιδρομή επίσης χθες βράδυ στη Ζαπορίζια με drones τραυμάτισε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, 4 από τους οποίους εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ανέφερε εξάλλου ο Ιβάν Φεντόροφ, ο περιφερειάρχης στον τομέα αυτόν που εν μέρει έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες που εικονίζουν πολυκατοικίες οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Τα στρατεύματα του Κρεμλίνου κατέχουν περί το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, οι διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μοιάζουν κολλημένες σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP