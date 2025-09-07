Βασίλης Σπανούλης: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά για να ανταπεξέλθουμε»

Το δικό του στίγμα για την αναμέτρηση με το Ισραήλ (7/9, 21:45) έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τόνισε το πώς θα πρέπει να παρουσιαστούν οι Έλληνες διεθνείς στο πρώτο νοκ-άουτ ματς του EuroBasket 2025.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής στη Ρίγα της Λετονίας ενόψει του αγώνα με το Ισραήλ για τη φάση των “16” του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος μίλησε για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Εμείς δεν περιμέναμε τα παιχνίδια. Σίγουρα τα παιχνίδια μας το έδειξαν, αλλά δεν το περιμέναμε. Όλα τα παιχνίδια είναι νοκ-άουτ και ξέρουμε ότι στα νοκ-άουτ παιχνίδια όλα γίνονται.

Λίγο να βάλει μια ομάδα, λίγα σουτ, λίγο εσύ να μη βάλεις, αλλάζει κατευθείαν η ψυχολογία. Οπότε μας έδειξαν και τα σημερινά παιχνίδια ότι τίποτα δεν είναι εύκολο και πρέπει να κουραστείς, να ιδρώσεις και να παλέψεις για να προχωρήσεις.

Το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον στην Ευρώπη όλοι παίζουν γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει πολύ γρήγορα ένα παιχνίδι. Παίζει πολύ ελεύθερο παιχνίδι. Προσπαθούν με διάφορες άμυνες να αλλάξουν το ρυθμό, με ζώνες. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή, την ξέρουμε και τη Μακάμπι τόσα χρόνια που παίζει αυτές τις άμυνες.

Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι τώρα περνάμε σε νοκ-άουτ παιχνίδια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά για να ανταπεξέλθουμε.

Ο Άβντιγια είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις και στο ΝΒΑ τον τελευταίο χρόνο με τους Πόρτλαντ και εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις.

Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ. Αθλητικός, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει. Είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε όπως και αυτόν, όπως και όλους τους υπόλοιπους παίκτες.

Το πιο σημαντικό για μένα είναι εξωμπασκετικό και όχι μέσα στο γήπεδο. Είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον, αυτοπεποίθηση, πίστη ο ένας τον άλλον και πραγματικά να λειτουργήσουμε ως ομάδα μέσα στο γήπεδο.

Ανεξαιρέτως πως θα πάει το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις πως θα εξελιχθεί. Αλλά να είμαστε πολύ δυνατοί πνευματικά για να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα και όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ».