Κυριάκος Βελόπουλος: Σε πανικό ο πρωθυπουργός – Γενικόλογες οι ανακοινώσεις του στη ΔΕΘ

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αποδεικνύουν ότι είναι σε πανικό. Οι ανακοινώσεις του είναι γενικόλογες γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν έχει σχέδιο. Τα όσα είπε για την δήθεν μείωση της φορολογίας είναι γενικόλογα και χωρίς ουσία διότι για μας κανόνας είναι η πάταξη της αισχροκέρδειας του λαθρεμπορίου και η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων με ταυτόχρονη μείωση των τιμών», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για την αποψινή ομιλία και τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επισημαίνοντας: «Από την άλλη πρέπει να σημειώσω ότι είναι ο ίδιος που απέφυγε να πει έστω και μία φορά τη λέξη «Μακεδονία» διότι την πρόδωσε αυτός και όλη η Νέα Δημοκρατία, ενώ μιλούσε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Για τα οικονομικά που πάνε καλά αξίζει να προτρέψουμε τον πρωθυπουργό να δει το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών και το εμπορικό έλλειμμα της χώρας που σημαίνουν αυτομάτως νέα χρεοκοπία. Μέσα στο λόγο του -εμφανές προϊόν σύγχυσης- δεν έχει εξαγγελθεί τίποτα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους, εκτός από μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Ούτε κουβέντα για την πάταξη της φοροδιαφυγής».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Ένα σοβαρό οικονομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μειώσεις των εισφορών εργοδοτών και εργαζόμενων που στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ ενώ ο Κ. Μητσοτάκης δεν είπε κάτι σχετικό για μειώσεις των φόρων των επιχειρήσεων ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές. Μακροοικονομικά δεν μας μίλησε για αυτό που η Ελληνική Λύση εδώ και χρόνια επιμένει: Την αλλαγή του παρακμασμένου οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδος, ούτε έδειξε ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα. Για το διεθνές περιβάλλον να του υπενθυμίσουμε ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου πλέον είναι απέναντι μας και αυτό είναι «κατόρθωμα» προσωπικό δικό του. Ενώ ταυτόχρονα “πέτυχε” το ακατόρθωτο: Να κάνει ταυτόχρονα εχθρούς τον Τραμπ και τον Πούτιν, καθώς ήταν ο υβριστής του Τραμπ και ταυτόχρονα ο μοναδικός που κήρυξε ευθέως και δημοσίως των πόλεμο εναντίον του Πούτιν αναβαθμίζοντας έτσι την Τουρκία με συνέπεια να απομονώσει την Ελλάδα από τις δυο πανίσχυρες υπερδυνάμεις».

Σε υστερόγραφο ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Τα περί συναίνεσης και συνεργασιών, ο Κ. Μητσοτάκης να τα συζητήσει με άλλους. Η Ελληνική Λύση δεν πρόκειται δώσει καμμία συναίνεση καθώς εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με διεφθαρμένους και βουτηγμένους στα σκάνδαλα. Σκοπός μας είναι να κυβερνήσουμε υπέρ των φτωχών Ελλήνων πολιτών και όχι των πλουτοκρατών που ο ίδιος υπηρετεί.

Εμείς με προδότες της Μακεδονίας, “μπολιαστές” της λαθρομετανάστευσης και βαρώνους Μινχάουζεν δεν έχουμε καμία σχέση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ