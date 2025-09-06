Νιγηρία: Τζιχαντιστές σκότωσαν τουλάχιστον 55 ανθρώπους στην πόλη Νταρούλ Τζάμα

Τζιχαντιστές σκότωσαν τουλάχιστον 55 ανθρώπους στη βορειοανατολική Νιγηρία, σε επίθεση που εξαπέλυσαν το βράδυ της Παρασκευής, ανέφεραν σήμερα ένας εργαζόμενος σε μη κυβερνητική οργάνωση και ένα στέλεχος υπηρεσίας ασφαλείας.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Νταρούλ Τζάμα, όπου βρίσκεται μια στρατιωτική βάση, στα σύνορα της Νιγηρίας με το Καμερούν. Μια πηγή προσκείμενη σε υπηρεσίες ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και πέντε στρατιώτες, ο διοικητής μιας πολιτοφυλακής που πρόσκειται στην κυβέρνηση ανέβασε τον αριθμό τους σε έξι.

Μολονότι η τζιχαντιστική βία έχει μειωθεί στη Νιγηρία από την εποχή των αιματηρών συγκρούσεων με την οργάνωση Μπόκο Χαράμ, το 2013-15, οι αντάρτες, κυρίως η αποσχισθείσα φράξια Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP) εξακολουθούν να εξαπολύουν επιθέσεις σε αγροτικές περιοχές των βορειοανατολικών επαρχιών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες έφτασαν με μοτοσικλέτες στην πόλη, πυροβολούσαν με τουφέκια και πυρπόλησαν σπίτια. «Ούρλιαζαν και πυροβολούσαν ό,τι κινείτο», είπε ο Μαλάμ Μπουκάρ, που έφυγε για να γλιτώσει, με τη γυναίκα και τα παιδιά του. «Όταν επιστρέψαμε, υπήρχαν πτώματα παντού», είπε.

Πολλά από τα θύματα ήταν οικογένειες που έφτασαν πρόσφατα στην Νταρούλ Τζάμα από έναν καταυλισμό εκτοπισμένων από την Μπάρνα, τον οποίο έκλεισαν φέτος οι αρχές.

«Η κυβέρνηση μας είπε ότι θα ήμασταν ασφαλείς εδώ. Τώρα, θάβουμε πάλι τους δικούς μας ανθρώπους», είπε η Χάτζα Φάτι, που έχασε τον αδελφό της.

Η ζώνη αυτή ελέγχεται από τον διοικητή της Μπόκο Χαράμ Άλι Νγκούλντε, που πιστεύεται ότι ευθύνεται για την επίθεση.

