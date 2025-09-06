Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις

Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και πορείες που πραγματοποίησαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης συνδικάτα, φορείς και συλλογικότητες, με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έκαναν πορεία με αφετηρία το άγαλμα του Βενιζέλου και το ΠΑΜΕ με αφετηρία την πλατεία ΧΑΝΘ. Ξεχωριστή κινητοποίηση έκαναν συλλογικότητες και σωματεία της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα τους συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ΧΑΝΘ, ζητώντας δικαίωση. Πριν από τις πορείες έγιναν 16 προσαγωγές και 3 συλλήψεις (2 για ναρκωτικά και 1 για μη έκδοση ταυτότητας)

Δείτε φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ, συγκεντρώσεις

